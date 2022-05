Das Hotel liegt am Strand von Mozambique nur gerade 6 km nördlich des Flughafens Vilanculos etwas erhöht mit Blick auf den Indischen Ozean. Den Strand erreicht man in wenigen Minuten zu Fuss.

Das Bahia Mar Boutique Hotel ist im modernen, afrikanischen Stil eingerichtet und bietet ein persönliches und komfortables Ambiente. Relaxen Sie am herrlichen Pool, welcher idyllisch in die Gartenlandschaft eingebettet ist oder gönnen Sie sich einen Drink an der Poolbar. Zudem steht im Haupthaus ein Business Center, ein Fitness Center sowie ein Wellness Center mit Aussen-Jacuzzi zur Verfügung. Es werden Yoga-Stunden angeboten. Vor Ort können zahlreiche Aktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln, Bootstouren im traditionellen Dhow, Kitesurfen, Tuck Tuck Touren, Wake Boarding und vieles mehr gegen Gebühr gebucht werden.