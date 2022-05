Das luxuriöse Anantara Bazaruto Island Resort & Spa bietet ein grosses Angebot an Aktivitäten und liegt auf der idyllischen Bazaruto Insel, innerhalb des vom WWF geschützten Marine Nationalparks.

Das Anantara Bazaruto Island Resort & Spa liegt in einer geschützten Bucht auf Bazaruto Island, der grössten Insel im gleichnamigen Archipel und nur 30 km von Vilanculos entfernt. Bazaruto Island ist 37 km lang und 7 km breit. Der Transfer erfolgt per Boot oder per Kleinflugzeug. Neben den weissen Sandstränden und kristallklarem, türkisblauem Wasser bietet die Insel eines der besten Tauch- und Angelreviere vor Afrikas Küsten.