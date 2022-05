Tadschikistan Naturreisen

Ein Land der Kontraste

Es ist schwer zu glauben, aber in dem so trocken wirkenden Tadschikistan befindet sich mehr als die Hälfte aller Wasservorräte von ganz Zentralasien. Unter den zahlreichen Seen gibt es einige einzigartige Juwelen, die durch ihre traumhafte Lage und die hier siedelnde artenreiche Tierwelt herausstechen. Der im Hochland des Pamir gelegene, von hohen Bergen umgebene Karakul-See liegt in einem über 50 Kilometer grossen Krater, der von einem vor fünf Millionen Jahren auf die Erde herabstürzenden Meteoriten gebildet wurde. Der See befindet sich in einer der trockensten Regionen des Landes. Dem einzigartigen Reiz, den er inmitten der kargen Steppenlandschaft und den majestätisch gen Himmel strebenden Gipfeln ausstrahlt, kann sich wohl niemand entziehen. Rund um den See siedeln zahlreiche Vögel, weshalb der See als wichtiges Vogelgebiet gilt. Tierfreunde können hier interessante Beobachtungen machen. Nicht nur für seine traumhaft schöne Lage ist der touristisch gut erschlossene Iskanderkul-See bekannt. Der Legende nach soll das Pferd von Alexander dem Grossen hier ertrunken sein. So erklärt sich der Name des Sees, der auf der persischen Form des Namens Alexander sowie dem tadschikischen Wort für See – kul – beruht. Geniessen Sie die wunderschöne Natur während Ihrer faszinierenden Tadschikistan-Rundreise, die Sie auch zu diesem Highlight führt.