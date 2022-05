Kirgistan ist eine Nation, die sich durch ihre natürliche Schönheit definiert. Kirgistan Rundreisen führen Sie in unberührte Landschaften, zu schroffen, zerklüfteten Bergrücken und rollenden Sommerweiden, auf denen halbnomadische Hirten in ihren eindrücklichen Jurten leben. Dieses mystische Land, das zwischen China und Kasachstan an der Seidenstrasse liegt, individuell zu bereisen, ist schwierig. Buchen Sie aber eine Privatreise, kommen Sie in den Genuss einer persönlich geführten Reise mit eigener Reiseleitung, die Ihnen die kulturellen Höhepunkte, Land und Leute auf intensive Art näherbringt. Die Einwohner Kirgistans sind äusserst gastfreundlich, daher werden Sie überall mit einem freundlichen Lächeln willkommen geheissen. Kirgistan Rundreisen lassen sich auch ideal mit weiteren Ländern in der Region kombinieren. Sprechen Sie darum mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne eine massgeschneiderte Offerte unterbreiten werden.