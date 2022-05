Kirgistan Reisetipps

Die offizielle Währung ist der Som (KGS), er wird in 100 Tyjin unterteilt. 100 kirigische Som entsprechen etwa 1,27 CHF (Stand Juni 20). Russische Rubel und US-Dollar werden in den grösseren Städten manchmal akzeptiert, das Zahlen mit Kreditkarten ist wenig verbreitet. In Bishkek und anderen grösseren Städten gibt es Geldautomaten, an denen Sie gegen eine Gebühr die Landeswährung abheben können. Selbstverständlich können Sie Ihre Devisen auch in Banken oder Wechselstuben eintauschen.