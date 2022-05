Kirgistan Naturreisen

Ein spektakuläres Naturerlebnis in Kirgistan erwartet Sie. Das Land ist geographisch – vor allem im Vergleich zu den angrenzenden Staaten Kasachstan und China – ein relatives kleines Land, die Natur ist aber absolut grossartig! Steil in den Himmel aufragende Bergketten, tiefe Schluchten und eine üppig grüne Vegetation machen Kirgistan zu einem Juwel unter den zentralasiatischen Staaten. Landschaftlich ist Kirgistan viel abwechslungsreicher als viele andere seiner Nachbarn, was auch an den über 3'000 Flüssen und Seen liegt. Unter ihnen finden sich einzigartigen Naturschönheiten wie der rund 200 Kilometer östlich der Hauptstadt Bischek (Bischkek) gelegene Yssykköl See, der zweitgrösste Gebirgssee der Welt. Im Ala Artscha Nationalpark mit seinen Wäldern, Wasserfällen und Flüssen präsentieren sich die eindrucksvolle Natur und die Tierwelt in Kirgistan von ihrer schönsten Seite. Im Nationalpark leben auch die geheimnisvollen Schneeleoparden, die so scheu sind, dass auch Forscher sie nur äusserst selten zu Gesicht bekommen. Wenn Sie bei Kirgistan Ferien ein optimales Naturerlebnis geniessen möchten, empfiehlt es sich, die Organisiation Ihrer Reise in fachkundige Hände zu legen. Unsere kompetenten Kirgistan Experten verfügen über gute Kontakte, Erfahrung und Sachkenntnis und unterbreiten Ihnen gern ein unverbindliches Angebot für Ihre massgeschneiderte Kirgistan Naturreise. Nehmen Sie einfach Kontakt zu unseren Spezialisten auf!