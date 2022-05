Das gebirgige Land an der Seidenstrasse auf geführten Kirgistan Gruppenreisen zu erkunden, hat einige überzeugende Vorteile: Sie reisen im bequemen klimatisierten Reisebus, werden zielgerichtet zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes und durch grossartige Regionen geführt - und müssen sich dabei um keinerlei organisatorische Details kümmern. Während der intensiven Reisetage vermitteln lokale Reiseleiter den international zusammengesetzten Reisegruppen einen nachhaltigen Eindruck von Land und Leuten in Kirgistan. Am Tagesende, im Hotel angelangt, haben Sie die Gelegenheit, die Eindrücke nochmals in Gedanken durchzugehen und sich beim Abendessen mit Ihren Mitreisenden auszutauschen. Auf einer Kirgistan Gruppenreise entdecken Sie das tief gefurchte Alay Tal, schwindelerregend hohe Gebirgszüge, die unendliche Weite der kirgisischen Steppe und lernen die Hauptstadt Bischkek kennen. Sie ist auch das Tor zu majestätischen Gebirgsregionen und zum Ala-Artscha-Nationalpark. Wenn Sie das Land auf einer geführten Kirgistan Rundreise kennenlernen möchten, beraten Sie unsere Spezialisten gerne und stellen Ihnen ein entsprechendes Reiseangebot für Sie zusammen.