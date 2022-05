Kirgistan Aktivreisen

Wanderferien in Kirgistan

Zu Fuss zu den Naturschätzen

Erstaunliche 94 Prozent der gesamten Landesfläche Kirgistans sind gebirgig. Schon alleine deswegen bieten sich Naturfreunden unerschöpfliche Wandermöglichkeiten, die vom gemächlichen Streifzug bis hin zu mehrtägigen Hochgebirgstrekkings mit Zelt, Schlafsack & Co. reichen. Auch wenn die Kirgisen selbst eigentlich nicht gehen, sondern reiten, lohnt es sich für Touristen, Kirgistan zu erwandern. Schneeberge sind in Kirgistan im wahren Sinn des Wortes allgegenwärtig. Alleine im Tien Shan Gebirge ragen unzählige Gipfel über 5'000 oder sogar bis 6'000 Meter in die Höhe. In zahlreichen Hochtälern wie der der Alamedin Schlucht in der Nähe der Landeshauptstadt Bischkek oder der imposanten Tamga Schlucht bei Karakol, können Sie wunderschöne und abwechslungsreiche Wandertouren mit lokalen Reiseleitern unternehmen. Wenn man sich als Reisender in diesen Regionen Kirgistans zeitweise in die Schweiz versetzt fühlt, liegt dies an den ähnlich erscheinenden Landschaften und ihrer Fauna und Flora. Auf Wanderungen zieht man durch intensiv duftende Tannenwälder, kommt an glasklaren, eiskalten Gebirgsbächen vorbei und hat dabei gute Chancen, wie im Alpenland Steinböcke, Murmeltiere, Edelweiss und Enzian zu sehen. Und immer wieder eröffnet sich auf diesen Wanderungen der Blick auf schneebedeckte Bergriesen und grossflächige Gletscherlandschaften. Wissenschafter haben festgestellt, dass es mehr als 8'000 Gletscher im Land gibt. Kirgistan zählt mit seinen Gletschern und Flüssen ähnlich wie sein südliches Nachbarland Tadschikistan zu den wasserreichsten Ländern der Erde. Der Issyk-Kul ist ein See der Superlative. Das kirgisische Meer, wie er im Volksmund heisst, ist nach dem Titicacasee der zweitgrösste Gebirgssee weltweit. Er liegt auf 1'600 Meter über Meer. Dennoch kann man hier aufgrund warmer Quellen am Seegrund von Juni bis September bei angenehmen Temperaturen baden. In den Urlaubsresorts am Nordufer herrscht Ferienstimmung wie am Mittelmeer, während das Südufer des Sees weit weniger touristisch, aber nicht minder attraktiv ist.

Trekking Reisen in Kirgistan

Ist Trekking einfach ein sperriger Anglizismus, der es in unseren deutschen Sprachgebrauch geschafft hat? Oder gibt es tatsächlich Unterschiede zum Wandern? Grundsätzlich ist man bei beiden Aktivitäten zu Fuss unterwegs. Aber: Trekking steht meist für eine Wanderung über längere Distanzen mit mehr Gepäck. Die Ausrüstung macht also einen Teil des Unterschiedes aus: Zelt, Schlafsack und -matratze, Campingkocher und ähnliches gehören beim Trekking zur Standardausrüstung. Beim Wandern kann es aber auch einfach ein Tagesrucksack sein, weil der Rest des Gepäcks durch ein Begleitfahrzeug von Rastplatz zu Rastplatz transportiert wird. Trekking kann zudem auch ein Fahrrad oder ein Kanu miteinbeziehen, während beim normalen Wandern bequeme Schuhe das 'Transportmittel' sind. Trekking Reisen in Kirgistan sind einmalige Outdoor Abenteuer, die durch ortskundige lokale Reiseleiter geführt werden. Meist in internationalen Kleingruppen bricht man zu mehrtägigen Trips in grossartige kirgisische Naturlandschaften auf. Sehr praktisch und angenehm sind auf solchen Touren Lastpferde, die für den Transport des eigenen Gepäcks sorgen. Manchmal kommen für diesen Zweck auch Fahrzeuge zum Einsatz. Abseits der Zivilisation führen die Trekkingtouren durch üppig grüne Täler, entlang munter sprudelnder Flüsse und atemberaubender Bergketten. Auf Schritt und Tritt ist man dabei in nächster Nähe der einzigartigen Flora und Fauna des kirgisischen Naturparadieses. Die Übernachtung auf Trekking Reisen in Kirgistan erfolgt in einfachen Gasthäusern entlang der Route. Um einen unverfälschten Eindruck vom Leben der nomadischen Völker zu erlangen, gibt es auch Nachtstopps, die auf Unterkunft in Jurten basieren. Und zwischendurch schlägt man sein Quartier bei einheimischen Familien auf, die Gäste herzlich willkommen heissen und ihnen einen unvergesslichen Blick in ihr Alltagsleben erlauben. Die Unterkünfte sind meist einfach, aber der ab und zu fehlende Komfort wird durch das Abenteuer, die täglichen Aktivitäten, unvergessliche Eindrücke und die Begegnung mit Einheimischen mehr als wettgemacht.

Hoch zu Ross – Reitferien in Kirgistan

Die Menschen Kirgistans haben seit Jahrhunderten eine innige Beziehung zu ihren Pferden. Für Generation waren diese genügsamen Tiere das einzige Transportmittel – und sie sind auch aus dem kirgisischen Alltag des 21. Jahrhunderts nicht wegzudenken. Moderne Abenteurer können heute mit kundiger lokaler Reiseleitung zu Rundreisen aufbrechen, auf denen man neben normalen Wanderetappen auch einige Tage hoch zu Ross unterwegs durch die unendliche Wildnis ist. Auch in solchen Aktivferien erfolgen die Übernachtungen in lokalen Hotels und Gasthöfen sowie teilweise bei einheimischen Gastfamilien oder in den Jurten von Nomadenfamilien, welche meist die Sommermonate in hochgelegenen Talschaften verbringen.

Aktivferien in Kirgistan

Dass Kirgistans faszinierende und vielfältige Landschaften wie geschaffen sind für Aktivferien, steht ausser Frage. Ihnen steht zur Auswahl, ob sie das Outdoor Abenteuer hoch zu Ross oder doch lieber auf Schusters Rappen unternehmen möchten. Die Möglichkeiten, Kirgistan hautnah und aktiv zu erleben und bereisen, sind vielfältig: kurze Wandertouren, ausgedehnte Trekkings oder mit Pferden loszuziehen sind nur einige Ihrer Optionen. Ambitionierten Alpinisten stehen darüber hinaus auch begleitete Hochgebirgstouren offen, welche in die grossartige Welt der Fünf- und Sechstausender führen. Aktivreisen in Kirgistan sind auf jeden Fall ein hautnahes, echtes und unverfälschtes Ferienerlebnis, das Sie dem faszinierenden Land und seinen äusserst gastfreundlichen Einwohnern nahebringt.