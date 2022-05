Iran Reiseinformationen

Impfungen sind bei der Einreise nicht vorzulegen. Die Standard-Impfungen sind allerdings auf dem aktuellen Stand zu halten. Hepatitis A sollte nach Einschätzung vieler Ärzte geimpft werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Hausarzt und holen Sie sich einen fachkundigen Ratschlag ein. Da im Iran in den Küchen ein überaus strenges Hygienegesetz gilt, können Sie in den meisten Lokalen oder Restaurants bedenkenlos essen. Früchte und ungeschälte oder gar rohe Lebensmittel sollten allerdings nicht eingenommen werden. Das Wasser aus der Leitung ist im Iran nicht für den Trinkgenuss geeignet. Deshalb sollten Sie Wasser ausschliesslich in einem Geschäft kaufen. Sonnenschutzmittel sollte bei Iran Ferien unbedingt mit dabei sein. Besonders in den Küstenregionen können Sie sich rasch einen Sonnenbrand zuziehen. Selbst bei bedecktem Himmel sollten Sie keinesfalls auf den Sonnenschutz verzichten. In den Städten können Sie sich eigentlich auf eine ausreichende medizinische Gesundheitsversorgung verlassen. Internationale Medikamente sind jedoch nicht immer sehr einfach zu bekommen. In der Reiseapotheke sollte auch nicht ein Medikament für Durchfall vergessen werden. Zwar ist das Essen zumeist gut verträglich, jedoch kann es sozusagen jeden treffen. Ein Mittel gegen Erkältung oder auch gegen Fieber sollte ebenfalls in der Reiseapotheke zu finden sein. Wir sind allerdings keine Ärzte und die Tipps und Ratschläge eines medizinischen Fachpersonals sollten deshalb auf alle Fälle vor Reiseantritt in den Iran eingeholt werden.