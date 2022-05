Georgien Reisen

Ihre Traumferien in Georgien

Georgiens reiches kulturelles Erbe

Georgien ist das Land der Kirchen und Klöster. Zahlreiche wichtige Sakralbauten aus verschiedenen Epochen laden Kunst- und Kulturinteressierte während Ihrer Georgien Ferien zu einem Besuch ein. Die Bolnissi Kirche aus dem 5. Jahrhundert ist die älteste Kirche des Landes. Sie ist auch berühmt für ihre Inschriften, die die ältesten Belege der einzigartigen georgischen Schrift darstellen. Aus längst vergangenen Zeiten, nämlich aus dem 6. Jahrhundert, stammt auch das eindrucksvolle Höhlenkloster David Gareja. Der wuchtige Bau schmiegt sich in landschaftlich schöner Lage an einen Berg und steht auf der Vorschlagsliste zum UNESCO-Weltkulturerbe. Einen ziemlich bizarren Anblick bietet die Klosteranlage von Kazchi, die sich in luftigen Höhen auf einer freistehenden Kalksteinklippe befindet. Sie ist nur über eine lange Eisenleiter und einen Aufzug zu erreichen. Das Kloster Dschwari stammt ebenfalls aus dem 6. Jahrhundert und ist ein weiterer Höhepunkt auf vielen Georgien Rundreisen. So wie andere wichtige Baudenkmäler in Georgien wurde es als UNESCO Weltkulturerbe ausgezeichnet. Dies ist nur eine kleine Auswahl der einzigartigen Kulturdenkmäler, die Sie auf Ihrer Georgien Rundreise geniessen werden.

Mzcheta

Die kleine Stadt ist das religiöse Zentrum des Landes und kann auf eine jahrtausendealte Geschichte zurückblicken. Bis zum 6. Jahrhundert war sie die Hauptstadt des Iberischen Reichs, das neben den historischen Regionen Kartlien und Kolchis als Vorläufer des heutigen Georgien gilt. Sie war eine der wichtigsten Handelsstädte an der historischen Seidenstrasse und schon die antiken Historiker Plutarch, Strabon und Plinius gaben Kunde von den Festungen der Stadt. Der Ort und seine Umgebung beherbergen zahlreiche wichtige Kulturdenkmäler. Darunter befindet sich die trutzig wirkende Swetizchoweli-Kathedrale, bei deren Errichtung einer alten Legende nach ein Engel mitgeholfen hat. Auch Aktivurlauber kommen bei einem Besuch der kleinen Stadt voll und ganz auf ihre Kosten. Die landschaftlich schöne Lage am Zusammenfluss der Flüsse Mtkwari und Aragwi macht die Location zu einer tollen Destination für Wanderfreunde und Naturliebhaber. Krönen sie Ihren Besuch mit dem Abstecher in eines der vielen Lokale, die Sie mit der hervorragenden lokalen Küche und exzellenten Weinen verwöhnen. Ein Bummel durch die schöne Altstadt, in der Sie manch hübsches Souvenir erwerben können, krönt den Besuch dieser einzigartigen Destination.

Südossetien und Abchasien

In seiner langen Geschichte war Georgien oft Spielball verschiedener Grossmächte. Seit 1991 ist es nun wieder ein eigenständiger Staat. Der Zerfall der UdSSR brachte für viele Republiken zahlreiche Probleme mit sich, denn ihre Bewohner fanden sich teilweise in Staaten wieder, mit denen sie sich weder kulturell noch sprachlich identifizieren konnten. Die Folge waren Protestaktionen und Aufstände. So erklärten sich die Regionen Abchasien am Schwarzen Meer und Südossetien im Norden des Landes einseitig von Georgien los. Georgien besitzt keine Gewalt über diese Gegenden, die deshalb im Rahmen einer Georgien Rundreise auch nicht bereist werden können. Damit Sie von diesen Problemen nicht berührt werden und ein wirklich ungetrübtes Urlaubsvergnügen erleben, empfiehlt es sich, die Organisation und Planung Ihrer Reise in die Hände von Experten zu legen. Sind Sie Individualist und ziehen eine privat geführte Reise vor? Oder möchten Sie auf Georgien Gruppenreisen das Land in netter Gesellschaft erleben? Alles ist möglich! Unsere Georgien Spezialisten stellen Ihnen Ihre Georgien Rundreise zusammen, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Urlaubsvergnügen und die unvergesslichen Reiseeindrücke konzentrieren können.