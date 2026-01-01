Ungarn hat neben seiner einmaligen Hauptstadt Budapest viele spannende Reiseerlebnisse zu bieten. Das Land lässt sich wunderbar mit dem Mietwagen erkunden: Die Distanzen sind angenehm kurz, die Strassen gut ausgebaut, und die Landschaft ist reich an historischen Denkmälern und Naturschätzen.

Beliebte Etappen einer Mietwagenrundreise durch Ungarn sind das Donauknie nördlich von Budapest mit seinen malerischen Städtchen, der Balaton – einer der grössten Seen Mitteleuropas – mit seinen Badeorten und Weinbergen sowie die weite Puszta im Osten des Landes, wo sich die ungarische Reitertradition bis heute erleben lässt. Auch traditionsreiche Weinregionen und Thermalbäder liegen entlang der Route und laden zu genussvollen Zwischenhalten ein. So verbinden Sie auf einer Rundreise Kultur, Natur, Kulinarik und Erholung ganz nach Ihrem Geschmack.

Mietwagenrundreisen durch Ungarn eignen sich für alle, die gerne unabhängig unterwegs sind und ihr Reisetempo selbst bestimmen möchten. Als angenehmste Reisezeit gelten die Monate von Frühling bis Herbst, wenn sich das Land von seiner sonnigen Seite zeigt. Unsere Spezialisten stellen Ihre individuelle Route zusammen, reservieren die passenden Unterkünfte und beraten Sie gerne persönlich zu Ihrer Mietwagenrundreise durch Ungarn.