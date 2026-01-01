Budapest zählt zu den schönsten Städten Europas. Die Metropole erstreckt sich zu beiden Seiten der Donau: Auf der einen Uferseite erhebt sich das hügelige Buda mit dem Burgviertel, der Fischerbastei und unzähligen weiteren Sehenswürdigkeiten, auf der anderen liegt das jüngere Pest mit seinen Bürgerhäusern, Geschäften und Kaffeehäusern. Verbunden werden die beiden Stadthälften durch mehrere imposante Brücken – allen voran die berühmte Kettenbrücke. Zu den Wahrzeichen der Stadt gehört zudem das prächtige Parlamentsgebäude direkt am Donauufer.

Budapest ist ausserdem eine traditionsreiche Bäderstadt: Dank zahlreicher Thermalquellen laden historische Thermalbäder zum Entspannen ein – ein Erlebnis, das Sie sich bei einer Städtereise nicht entgehen lassen sollten. Dazu kommen die legendäre Kaffeehauskultur, prächtige Markthallen und eine lebendige Gastronomieszene, in der Sie die ungarische Küche vom Gulasch bis zu feinen Süssspeisen entdecken können. Für Kunstkenner und Geniesser ist Budapest einfach ein Muss!

Eine Städtereise nach Budapest eignet sich das ganze Jahr über: Im Frühling und Herbst zeigt sich die Donaumetropole von ihrer angenehmsten Seite, im Sommer locken laue Abende am Fluss, und in der Adventszeit sorgen Weihnachtsmärkte für Stimmung. Unsere Spezialisten stellen Ihre Budapest-Reise individuell zusammen und beraten Sie gerne persönlich – vom Flug über das Hotel bis zum Ausflugsprogramm.