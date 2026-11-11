Als Spezialist für massgeschneiderte Reisen sind uns die Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden sehr wichtig: Sie zeigen uns, wie Städtereisen nach Budapest und Rundreisen durch Ungarn tatsächlich erlebt wurden, und helfen uns, unseren Service und die Qualität laufend zu verbessern. An dieser Stelle veröffentlichen wir Feedbacks von Gästen, die mit uns in Ungarn unterwegs waren. Waren Sie selbst mit uns auf Reisen? Dann freuen wir uns, wenn Sie Ihre Erlebnisse und Ferienfotos mit uns teilen – so helfen Sie auch künftigen Ungarn-Reisenden bei der Planung.