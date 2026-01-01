1 . Tag Budapest, Ungarns Hauptstadt Individuelle Anreise nach Budapest. Am Nachmittag nach der Stadtbesichtigung besuchen Sie das erste Strudelhaus von Pest. Das Abendessen nehmen Sie in einem Michelin-Sterne-Restaurant ein. (F, A)

2 . Tag Entspannung im Thermalbad Am Vormittag können Sie sich im Széchenyi- Bad entspannen. Das Thermalbad ist heute eines der grössten Badekomplexe Europas und ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Lassen Sie im warmen Wasser die Seele baumeln. Am Nachmittag können Sie auf eigene Faust das schöne Burgviertel auf der Budaer-Seite entdecken. Im Haus der ungarischen Weine im Burgviertel nehmen Sie an einer Weindegustation teil. Das Abendessen haben wir ebenfalls im Burgenviertel für Sie reserviert. (F, A)

3 . Tag Székesfehérvár, ehemalige Königsstadt Am Morgen übernehmen Sie im Stadtzentrum den Mietwagen und fahren nach Martonvásár, wo Sie fakultativ das Schloss Brunswick besichtigen können. Wir empfehlen Ihnen einen Halt in Székesfehérvár, der ersten Hauptstadt Ungarns. Viele Könige wurden hier gekrönt und begraben. Dann fahren Sie weiter nach Veszprém. Heute Abend essen Sie im exklusiven Restaurant Villa Medici, welches in den vergangenen Jahren 5 Mal in die «10 besten Restaurants Ungarns» gewählt wurde. Übernachtung in Balatonfüred. (F, A)

4 . Tag Am Balaton Am Morgen können Sie die Halbinsel Tihany besuchen. Die Landschaft ist reich an historischen Denkmälern und Naturschätzen. Am Nachmittag besichtigen Sie die weltgrösste Porzellanfabrik Herend. Das Abendessen geniessen Sie am Ufer des Plattensees. (ca. 70 km) (F, A)

5 . Tag Sopron, eine der ältesten Städte Ungarns Sie fahren Richtung Sopron. Unterwegs können Sie fakultativ die Burg von Sümeg besuchen. Nachdem Sie Sopron erreicht haben, können Sie bei einem Stadtbummel das Zentrum erkunden. Ihr Abendessen nehmen Sie im Restaurant Ráspi in Fertőrákos ein. Hier wird alles frisch zubereitet. Es gibt keine Cola, Fanta, Sprite, sondern nur frisch gepresste Säfte, 20 verschiedene Blüten und Obstgetränke, hausgemachtes Brot und hausgemachten Käse. Nach dem Abendessen steht eine Weindegustation im Weinhaus von Sopron auf dem Programm (am Montag geschlossen). (ca. 165 km) (F, A)

6 . Tag Barockschloss Fertőd Am Vormittag können Sie individuell das grösste und schönste Barockschloss Ungarns, Schloss Fertőd, besuchen. Ausserdem besteht die Möglichkeit, bei der Abtei von Pannonhalma einen Halt zu machen. Gemütlich fahren Sie zurück nach Budapest, wo Sie am späteren Nachmittag eintreffen. Abendessen im Restaurant Rosenstein. (ca. 210 km) (F, A)

7 . Tag Rück- oder Weiterreise Fahrt zum Flughafen und Rückgabe des Mietwagens. Individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz (F)