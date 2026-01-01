1 . Tag Budapest, Ungarns Hauptstadt Individuelle Anreise nach Budapest. Übernahme des Mietwagens und Fahrt in die Stadt. Anschliessend entdecken Sie Budapest auf eigene Faust. Besuchen Sie die Budaer Burg, die Kettenbrücke und die St.-Stephans-Basilika, und unternehmen Sie eine romantische Schifffahrt auf der Donau. Übernachtung in Budapest.

2 . Tag Auf Sissis Spuren Nach dem Frühstück fahren Sie nach Gödöllö zur einstigen Lieblingsresidenz von Sissi. Sie besuchen den Palast, der zu den schönsten Bauten ungarischer Barockarchitektur zählt. Auf Ihrer Fahrt nach Eger empfiehlt sich der Abstecher nach Hollokö. Das malerische Dorf liegt idyllisch im Naturschutzgebiet und zählt zum UNESCO Weltkulturerbe. In Eger besuchen Sie das prägenste Bauwerk der Stadt, die Burg Eger. Sie erfahren in den Ausstellungen Spannendes über ihre besondere Rolle während des 16. Jh. Übernachtung in Eger. (ca. 150 km) (F)

3 . Tag Ungarns Norden Der Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Wir empfehlen einen Besuch des Lipizanergestütes im Szalajka-Tal und die Fahrt mit der Waldbahn zum Schleier-Wasserfall. Weiter in Lillafüred befindet sich der wohl schönste Bergsee Ungarns. Die Kombination aus Höhlenbad und Badeerlebniswelt ist spannend und sogleich entspannend. Übernachtung in Egger. (F)

4 . Tag Kecskeméts farbige Keramikfassaden Auf Ihrem Weg Richtung Süden besuchen Sie das Ökozentrum am Theiss-See. Im Besucherzentrum wird Ihnen die reichhaltige Flora und Fauna vorgestellt, und im grossen Süsswasseraquarium können Sie die heimische Unterwasserwelt hautnah beobachten. Bummeln Sie später durch die einmalig schöne Stadt Kecskemét. Der örtliche Aprikosenschnaps und die farbigen Keramikfassaden der Jugendstilgebäude sind weltberühmt. Übernachtung in Kerekegyhaza. (ca. 250 km) (F)

5 . Tag Puszta Geniessen Sie am Morgen die Einrichtungen Ihrer Unterkunft Varga Tanya. Ab 12.30 Uhr nehmen Sie an einer typischen Kutschenfahrt teil. Anschliessend sind Sie zum Mittagessen bei Zigeunermusik eingeladen. Nach Ihrem Puszta-Programm fahren Sie nach Balatonfüred. (ca. 220 km) (F, M, A)

6 . Tag Seehöhle von Tapolca Erkunden Sie die vielfältigen Sehenswürdigkeiten am Kali Becken. Zum Beispiel die Mineralwasserquellen in Kékkut oder die «Basaltorgeln», die erstarrten Lavasäulen am Berg von Badacsony. Nicht fehlen darf ein Besuch der einzigartigen Seehöhle von Tapolca. Übernachtung in Baltonfüred. (F, A)

7 . Tag Der Balaton Am Morgen fahren Sie nach Veszprem im Bakony-Gebirge. Danach führt Sie der Weg nach Herend. Hier besuchen Sie die weltgrösste Porzellanfabrik. Später fahren Sie weiter nach Tihany. Die Halbinsel ragt weit in den Balaton hinein und bietet wunderbare Panoramablicke auf die Seeregion. Sie besichtigen die Abteikirche, bevor Ihr Weg wieder zurück nach Budapest führt. (ca. 70 km) (F, M)

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Fahrt zum Flughafen und Rückgabe des Mietwagens. Individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz (F)