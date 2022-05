Die Seaview Lodge liegt an der Nordküste von Tongatapu, der Hauptinsel von Tonga. Zum Flughafen sind es rund 40 Fahrminuten. Auch der Hafen zum Fafa Island Resort ist bequem in 5 Fahrminuten erreichbar. Von der Lodge aus können Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten und Stränden auf der Hauptinsel unternommen werden. Der Königspalast befindet sich direkt um die Ecke und verschiedene Restaurants sowie der Markt in einer Entfernung von ungefähr 5 Gehminuten.