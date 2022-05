Fafa Island Resort

Die 13 Fales sind im traditionellen tongaischen Stil erbaut und schön ausgestattet. Der Charme von Fafa Island liegt in der Schönheit der Natur, weshalb die Bungalows direkt am Strand erbaut wurden. Jedes Bungalow hat eine eigene Terrasse mit Hängematte und zwei Sonnenliegen am Strand. Die Bungalows sind alle mit einem Openair-Badezimmer ausgestattet. Besonders geräumig ist das Honeymoon Bungalow, welches über zwei Etagen verfügt und abseits der restlichen Bungalows an einem kleinen Strandabschnitt liegt.