Pachamama ab Santa Cruz

Der höchstgelegene Regierungssitz der Welt, der höchstgelegene schiffbare See der Welt, die grösste Salzwüste, uralte Silberminen und riesige Vulkane – Bolivien bietet ein Mosaik an Superlativen und Naturschönheiten, welche noch weitgehend unentdeckt sind. Pachamama, die Mutter Erde, zeigt sich in ihrer ganzen Pracht.