El Gran Andes ab Lima

Die angezeigten Hotels entsprechen der Mittelklasse. Bei der Erstklassversion übernachten Sie in entsprechenden Unterkünften.



Am Morgen Abflug mit KLM via Amsterdam nach Lima. Nach Ankunft am Abend, werden Sie von Ihrem Reiseleiter erwartet und zu Ihrem Hotel gefahren.

2 . Tag Lima (F) Stadtbesichtigung mit Besuch des Larco Herrera Museums, der Plaza San Martin und Plaza de Armas, sowie des Regierungspalastes. Lernen Sie den modernen Stadtteil Miraflores und das vornehme San Isidro kennen. Nachmittag zur freien Verfügung.

3 . Tag Lima – Arequipa (F) Am frühen Morgen Flug nach Arequipa. Stadtrundfahrt in der „weissen Stadt" mit seinen malerischen Gassen, Plätzen und Innenhöfen sowie Besuch des Klosters Santa Catalina. Arequipa wird vom 5822 m hohen Vulkan Misti überragt und ist mit seinen rund 800'000 Einwohnern die drittgrösste Stadt Perus.

4 . Tag Arequipa (F) Ganzer Tag zur freien Verfügung in Arequipa. Gönnen Sie sich den geruhsamen Tag zur Akklimatisation an die Höhe.

5 . Tag Arequipa – Cuzco (F) Morgens fliegen Sie nach Cuzco, der ehemaligen Hauptstadt des Inkareiches. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besichtigen die nahegelegenen Inka- Ruinen von Sacsayhúaman, Kuenco, Puka- Pukara und Tambomachay.

6 . Tag Cuzco – Pisac Markt – Urubamba (F, M) Am Morgen werden Sie im Hotel abgeholt und unternehmen einen Tagesausflug zum Pisac Markt und den Inka Ruinen von Ollantaytambo. Nach den ausführlichen Besichtigungen werden Sie am Abend zu Ihrer Unterkunft im Urubamba Tal gefahren.

7 . Tag Urubamba – Machu Picchu (F, M) Nach einer ca. 2-stündigen Bahnfahrt erreichen Sie Aguas Calientes von wo aus Sie mit dem Bus nach Machu Picchu gelangen. Nach dem Mittagessen erfolgt eine ausführliche Besichtigung der Ruinen, welche Ihnen einen Einblick in das Leben der Inka-Kultur bietet.

8 . Tag Machu Picchu – Cuzco (F) Der Vormittag steht Ihnen für eine individuelle Besichtigung von Machu Picchu zur Verfügung (fakultativ). Frühaufsteher können das grossartige Monument vor dem Ansturm der Tagestouristen in aller Ruhe geniessen. Nachmittags fahren Sie mit der Bahn zurück nach Cuzco.

9 . Tag Cuzco – Puno (F, M) Frühmorgens Abfahrt mit dem Touristenbus über die Anden bis an den Titicacasee. Geniessen Sie die Fahrt durch die Weiten des peruanischen Altiplanos. Am frühen Abend erreichen Sie Puno, wo Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren werden.

10 . Tag Puno – Sonneninsel (F, M, A) Sie werden in Ihrem Hotel in Puno abgeholt und fahren nach Copacabana, wo Sie die berühmte Wallfahrtskirche besuchen. Ihre Reise führt Sie weiter im Tragflügelboot zur Sonneninsel mit dem Sonnentempel Pilcocaina, eine der wichtigsten Ruinen der Region. Kurze Wanderung in Begleitung von Lamas zu Ihrer Unterkunft. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

11 . Tag Sonneninsel – Huatajata (F, M, A) Morgen zur freien Verfügung. Nach dem Mittagessen Fahrt mit dem Tragflügelboot zur Mondinsel, wo Sie den Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu besuchen. Tragflügelbootfahrt nach Cocotoni Bay und Überlandfahrt nach Huatajata. Dort angekommen besichtigen Sie das Altiplano Museum, welches Ihnen das kulturelle Erbe der Region näher bringt. In der Nacht erwartet Sie ein besonderes Highlight mit dem Besuch des Alajpacha Observatorium, um die unglaublichsten Sternenbilder zu sehen.

12 . Tag Huatajata – La Paz (F, M) Im Verlauf des Morgens werden Sie in Ihrer Unterkunft abgeholt und machen sich auf den Weg in Richtung La Paz. Unterwegs besuchen Sie die Ruinen von Tiwanaku.

13 . Tag La Paz (F) Am Morgen unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch La Paz. Die grösste Stadt Boliviens wird auch „Stadt der Kontraste" genannt und zeigt sich den Besuchern als einzigartige Mischung aus verschiedenen Kulturen. Besichtigen Sie Stadtteile im Kolonialstil, Indiomärkte und den bekannten Hexenmarkt. Anschliessend fahren Sie ins Mondtal mit seinen bizarren Erosionsformen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

14 . Tag La Paz – Lima – Zürich (F) Am Morgen kurzer Flug nach Lima, wo Ihnen der ganze Tag zur freien Verfügung steht. Gönnen Sie sich einen erholsamen Tag im Hotel, welches für Sie bis zum Abflug reserviert ist oder nützen Sie die Zeit um die letzten Souvenirs zu besorgen. Am Abend Weiterflug mit KLM via Amsterdam nach Zürich.