Einzigartige Landschaft der kargen Ostanden ab Sucre

Nach Ihrer Ankunft in Sucre werden Sie am Flughafen erwartet und zu Ihrem Hotel gefahren. Am Nachmittag lernen Sie die schöne Stadt auf einer Stadtrundfahrt kennen. Besichtigen Sie in der verfassungsmässigen Hauptstadt Boliviens das Textil-Museum Asur, das Kloster von San Felipe de Nery und dies von La Recoleta.

Uyuni Salzsee - Tuipza (F, M, A)

Am Morgen werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt und machen sich bereit für Ihren Ausflug zum 11000m² grossen Uyuni Salzsee. Zuerst besichtigen Sie die Salzbearbeitungsanlage von Colchani, die Kaltwasserquellen „Ojos de Agua” sowie das Salzmuseum. Darauf führt Sie Ihre Reise mitten auf den Salzsee zur Fischinsel „Incawasi“, welche mit gigantischen Kakteen bedeckt ist. Nach dem Mittagessen mitten auf dem Salzsee, haben Sie die Gelegenheit viele einzigartige Fotos zu machen. Die kristallenen Salzachtecke, der klare Himmel und die Kakteen machen diesen Ort einzigartig. Darauf setzen Sie Ihre Reise in Richtung Tupiza fort. Nach einem langen und unvergesslichen Tag, kommen Sie am Abend in Ihrem Hotel an.