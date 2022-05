Aromas de Sudamerica ab Lima

1 . Tag Zürich – Lima Info:

Die angezeigten Hotels entsprechen der Mittelklasse. Bei der Erstklasse Version übernachten Sie in entsprechenden Unterkünften.



Am Morgen Flug mit Iberia via Madrid nach Lima. Ankunft am Abend.

2 . Tag Lima (F) Vormittags Stadtrundfahrt mit Besuch des Larco Herrera Museums, der imposanten Plaza de Armas und Plaza San Martin, des Regierungspalastes und des modernen Stadtteils Miraflores. Nachmittag zur freien Verfügung.

3 . Tag Lima – Cuzco (F) Flug nach Cuzco, der ehemaligen Hauptstadt des Inka-Reiches auf ca. 3400 m Höhe. Am Nachmittag Stadtrundfahrt mit Besichtigung der Plaza de Armas, der Kathedrale, des Klosters Santo Domingo und der Inka-Ruinen von Sacsayhúaman, die oberhalb der Stadt liegen.

4 . Tag Cuzco – Machu Picchu (F) Sie starten früh morgens zum Höhepunkt Perus. Sie werden an den Bahnhof gefahren und steigen in den Zug. Nach einer ungefähr vierstündigen spannenden Bahnfahrt durch das schöne Urubamba Tal erreichen Sie Aguas Calientes. Von da geht es per Bus auf einer kurvenreichen Strasse nach Machu Picchu. Bei der Besichtigung der imposanten Ruinen erfahren Sie viel Wissenswertes über das Leben und die Kultur der Inkas. Gegen Abend fahren Sie nach Aguas Calientes zurück. Die kleine Stadt lebt ganz vom Tourismus und die Auswahl an Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten ist gross.

5 . Tag Machu Picchu – Cuzco (F) Der Vormittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Frühaufsteher haben die Möglichkeit, Machu Picchu vor dem Ansturm der Tagestouristen in aller Ruhe zu geniessen (fakultativ). Am Nachmittag treten Sie die Rückfahrt mit der Bahn nach Cuzco an. Am Bahnhof werden Sie abgeholt und zu Ihrem Hotel gefahren.

6 . Tag Cuzco – Puno (F) Ganztägige Bahnfahrt durch die grandiose Andenlandschaft bis an den Titicacasee. Ihr Hotel in Puno erreichen Sie gegen Abend.

7 . Tag Puno – Huatajata (F) Sie werden in Ihrem Hotel in Puno abgeholt und fahren nach Copacabana. Per Tragflügelboot fahren Sie zur Mondinsel. Nach der Besichtigung fahren Sie weiter und erreichen gegen Mittag die Sonneninsel mit dem Sonnentempel Pilcocaina, eine der wichtigsten Ruinen der Region. Mittagessen im Restaurant Uma Kollo mit wunderschöner Aussicht auf den See und die Königskordillere. Weiterfahrt ins malerische Copacabana und weiter nach Huatajata.

8 . Tag Huatajata – La Paz (F) Überlandfahrt von Huatajata nach La Paz. Unterwegs Besuch der Ruinen von Tiwanaku.

9 . Tag La Paz (F) Auf Ihrem Weg durch die Stadt besuchen Sie am Vormittag den Indiomarkt, den Hexenmarkt, die Kirche San Francisco, den Regierungsplatz, die Kathedrale, den Präsidentenpalast, das Casa Murillo Museum und vieles mehr. Anschliessend fahren Sie ins Valle de la Luna, einer Mondlandschaft mit eigenartigen Erosionsformen. Den Nachmittag haben Sie zu Ihrer freien Verfügung.

10 . Tag La Paz – Buenos Aires (F) Am frühen Morgen Flug in die argentinische Landeshauptstadt Buenos Aires.

11 . Tag Buenos Aires (F) Während einer ausführlichen Stadtrundfahrt lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der pulsierenden und faszinierenden Metropole kennen. Sie besuchen unter anderem die Plaza de Mayo mit der Casa Rosada, die Kathedrale, das Cabildo und den Obelisk. Sie sehen das aristokratisch geprägte Stadtviertel La Recoleta, welches in einem interessanten Kontrast zu den Künstlervierteln La Boca und San Telmo steht. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Schlendern Sie durch die belebte Einkaufsstrasse Calle Florida und besuchen Sie den bereits vor der Jahrhundertwende errichteten Prachtbau der Galerias Pacifico oder eines der traditionellen Kaffeehäuser. Abends Besuch einer Tangoshow (fakultativ). Die besten Tänzer und Sänger sind in Tangolokalen live zu sehen und zu hören.

12 . Tag Buenos Aires – Foz do Iguaçu (F) Flug nach Puerto Iguaçu und Fahrt zur argentinischen Seite der Wasserfälle. Hier können Sie von einem Steg aus, der direkt oberhalb der Fälle verläuft, dieses spektakuläre Naturschauspiel geniessen. Weiterfahrt über die Grenze zu Ihrem Hotel in Brasilien.

13 . Tag Foz do Iguaçu (F) Rundgang auf der brasilianischen Seite der Wasserfälle, die zu den Mächtigsten der Erde gehören. Gelegenheit für einen Helikopterrundflug (fakultativ).

14 . Tag Foz do Iguaçu – Salvador da Bahia (F) Gegen Abend Flug nach Salvador.

15 . Tag Salvador da Bahia (F) Am Morgen unternehmen Sie eine spannende Stadtrundfahrt durch die historische Altstadt. Gegen Mittag werden Sie zurück zum Hotel gefahren. Nachmittag zur freien Verfügung.

16 . Tag Salvador da Bahia (F) Geniessen Sie den Tag am Strand oder in der Stadt.

17 . Tag Salvador da Bahia – Rio de Janeiro (F) Flug nach Rio de Janeiro. Rest des Tages zur freien Verfügung.

18 . Tag Rio de Janeiro (F) Die Ganztagestour führt Sie am Morgen mit der pittoresken Zahnradbahn zum Corcovado mit der 38 m hohen Christusstatue. Anschliessend geniessen Sie ein typisch brasilianisches Mittagessen in einer Churrascaria. Am Nachmittag Fahrt mit der Gondelbahn zum Zuckerhut. Von hier haben Sie eine atemberaubende Sicht auf Rio, die Copacabana und die Christusstatue.

19 . Tag Rio de Janeiro (F) Ganzer Tag zur freien Verfügung. Geniessen Sie einen weiteren Tag in Brasiliens heimlicher Hauptstadt.

20 . Tag Rio de Janeiro – Zürich (F) Morgen zur freien Verfügung. Am Nachmittag Flug mit Iberia via Madrid nach Zürich.