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Events vom Spezialisten

Events & Informationsveranstaltungen

Tauchen Sie mit uns ein in eine faszinierende Reisewelt! An unseren Informationsveranstaltungen erfahren Sie viel Neues zu unseren Destinationen und Produkten aus erster Hand. Wir möchten Sie einladen, einige unserer absoluten Perlen aus unserer Fernreisepalette näher kennen zu lernen. Wo nicht anders erwähnt, ist der Eintritt frei. Zurzeit sind keine Sportreisen Events geplant. Wir laden Sie herzlich dazu ein, an unseren aktuellen Events teilzunehmen.

04.09. – Reisewelten Windisch (B2B Event für Reisebüropartner)

Freitag, 4. September 2026

Beginn: 12.00 Uhr

Ort: Reisezentrum Windisch

Exklusiv für Branchenpartner: Entdecken Sie die neuesten Trends, Produkte und Destinationen in der Welt des Reisens. Freuen Sie sich auf spannende Workshops,
persönlichen Austausch mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten sowie inspirierende Inputs unserer Partner. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu vertiefen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

 

05.09. – Reisewelten Zürich (B2C Event für Reiseinteressierte & Kunden)

Samstag, 5. September 2026

Beginn: 09.00 Uhr

Ort: Zürich

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Reisens und lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten inspirieren.
Entdecken Sie aussergewöhnliche Destinationen, spannende Reiseformen – von Kreuzfahrten bis zu individuellen Fernreisen – und profitieren Sie von persönlicher Beratung sowie exklusiven Reisetipps.

 

06.09. – Reisewelten Luzern (B2C Event für Reiseinteressierte & Kunden)

Sonntag, 6. September 2026

Beginn: 09.00 Uhr

Ort: Luzern

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Reisens und lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten inspirieren.
Entdecken Sie aussergewöhnliche Destinationen, spannende Reiseformen – von Kreuzfahrten bis zu individuellen Fernreisen – und profitieren Sie von persönlicher Beratung sowie exklusiven Reisetipps.

 

Aktiv Sportreisen

Sie haben Lust auf Sport und schätzen die Motivation in einer Gruppe? Wir beraten Sie gerne!

Golfreisen

Ihr verlässlicher Partner für Individual- und Golf Gruppenreisen weltweit!

Trainingslager

Von unserer Erfahrung und unserem Know-how profitieren Amateursportler sowie Profis.

Live erleben als Zuschauer

Buchen Sie bei uns das ideale Reisepaket für Ihr Live-Event ganz nach Ihren Wünschen.