Beschreibung

Einleitung Sport, Fun & Tan - geniessen Sie aktive und unvergessliche Tage mit Workouts und Erholung direkt am Meer in Malaga. Lassen Sie uns gemeinsam schwitzen, essen und entspannt am Strand liegen. Beginner Friendly!



Reisedatum

24.09. - 29.09.2026

Unterkunft Das Occidental Torremolinos Playa ist ein modernes 4-Sterne-Resort an der sonnigen Costa del Sol und überzeugt vor allem durch seine hervorragende Lage direkt an der Strandpromenade der Playa de los Álamos. Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe des Hotels. Gäste genießen hier entspannte Tage am Meer, kombiniert mit einem vielfältigen Freizeitangebot wie Tennisplatz und Fitnessraum.













Gäste genießen hier entspannte Tage am Meer, kombiniert mit einem vielfältigen Freizeitangebot wie Tennisplatz und Fitnessraum.



In der Umgebung des Hotels befinden sich zahlreiche Restaurants und Strandbars, die typisch spanische Spezialitäten, frischen Fisch und internationale Küche anbieten. So lässt sich der Aufenthalt ideal mit kulinarischen Entdeckungen und entspannten Spaziergängen entlang der Küste verbinden.