Malaga Trainings Weekend
Malaga
Beschreibung
Einleitung
Sport, Fun & Tan - geniessen Sie aktive und unvergessliche Tage mit Workouts und Erholung direkt am Meer in Malaga. Lassen Sie uns gemeinsam schwitzen, essen und entspannt am Strand liegen. Beginner Friendly!
Reisedatum
24.09. - 29.09.2026
Reisedatum
24.09. - 29.09.2026
Unterkunft
Das Occidental Torremolinos Playa ist ein modernes 4-Sterne-Resort an der sonnigen Costa del Sol und überzeugt vor allem durch seine hervorragende Lage direkt an der Strandpromenade der Playa de los Álamos. Restaurants, Bars und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Nähe des Hotels. Gäste genießen hier entspannte Tage am Meer, kombiniert mit einem vielfältigen Freizeitangebot wie Tennisplatz und Fitnessraum.
Gäste genießen hier entspannte Tage am Meer, kombiniert mit einem vielfältigen Freizeitangebot wie Tennisplatz und Fitnessraum.
In der Umgebung des Hotels befinden sich zahlreiche Restaurants und Strandbars, die typisch spanische Spezialitäten, frischen Fisch und internationale Küche anbieten. So lässt sich der Aufenthalt ideal mit kulinarischen Entdeckungen und entspannten Spaziergängen entlang der Küste verbinden.
Gäste genießen hier entspannte Tage am Meer, kombiniert mit einem vielfältigen Freizeitangebot wie Tennisplatz und Fitnessraum.
In der Umgebung des Hotels befinden sich zahlreiche Restaurants und Strandbars, die typisch spanische Spezialitäten, frischen Fisch und internationale Küche anbieten. So lässt sich der Aufenthalt ideal mit kulinarischen Entdeckungen und entspannten Spaziergängen entlang der Küste verbinden.
Flugverbindung
Zürich - Malaga, 21.35 Uhr/00.10 Uhr
Malaga - Zürich, 13.15 Uhr/15.50 Uhr
Im Preis inbegriffen
- Swiss Flug Zürich-Malaga-Zürich in Economy-Klasse
- 1 Gepäckstück à 23kg und 1 Handgepäckstück à 8kg
- Privattransfer vom Flughafen ins Hotel und zurück
- 5 Übernachtungen im Hotel Occidental Torremolinos Playa ****
- Halbpension inklusive Wasser
- Alle Sportlektionen vor Ort
- Früchte und Snacks nach den Workouts
- Beachvolleyballfeld uns exklusiv zur Verfügung stehend
- Privattransfer vom Hotel zu den Sportanlagen und zurück
- Goodie Bag
- persönliche Reiseleitung ab/bis Zürich
Nicht im Preis inbegriffen
- Aufpreis Einzelzimmer 300 CHF
- Auftragspauschale 50 CHF pro Rechnung
- Reiseschutzversicherung
Hinweise
- Teilnehmeranzahl: limitiert, solange verfügbar!
- Frühbucherrabatt von 100 CHF bereits in inkludiert (bis 30.04.2026)
- Geführt und begleitet wird der 5 Tages-Trip von unserer Bootcamp-Expertin und ehemaligen Mitarbeiterin Leoni Pfoster
Malaga - Zürich, 13.15 Uhr/15.50 Uhr
Im Preis inbegriffen
- Swiss Flug Zürich-Malaga-Zürich in Economy-Klasse
- 1 Gepäckstück à 23kg und 1 Handgepäckstück à 8kg
- Privattransfer vom Flughafen ins Hotel und zurück
- 5 Übernachtungen im Hotel Occidental Torremolinos Playa ****
- Halbpension inklusive Wasser
- Alle Sportlektionen vor Ort
- Früchte und Snacks nach den Workouts
- Beachvolleyballfeld uns exklusiv zur Verfügung stehend
- Privattransfer vom Hotel zu den Sportanlagen und zurück
- Goodie Bag
- persönliche Reiseleitung ab/bis Zürich
Nicht im Preis inbegriffen
- Aufpreis Einzelzimmer 300 CHF
- Auftragspauschale 50 CHF pro Rechnung
- Reiseschutzversicherung
Hinweise
- Teilnehmeranzahl: limitiert, solange verfügbar!
- Frühbucherrabatt von 100 CHF bereits in inkludiert (bis 30.04.2026)
- Geführt und begleitet wird der 5 Tages-Trip von unserer Bootcamp-Expertin und ehemaligen Mitarbeiterin Leoni Pfoster
Anmeldung
Haben auch Sie Lust auf aktive Tage, köstliches Essen und entspannte Abende an der traumhaften Costa del Sol? Dann melden Sie sich hier an!
ab CHF 1470.– / pro Person
Loading map...