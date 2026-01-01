Sportreisen - Reisen vom Spezialisten Knecht Reisen
Premier League Reise
Claudia Z. aus Rümlang
Das Spiel war natürlich das Highlight an unserer Reise mit knecht sportreisen. Wir hatten super gute Plätze, dafür waren wir sehr dankbar- einfach mega! Wir wurden super betreut und waren mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden. Die Reise wurde auf unsere Wünsche abgestimmt und uns hat alles an der Reise gefallen. Wir buchen wieder.
Bundesliga Spiel
Renate N. aus Schaffhausen
Unser Sportevent war super. Die ganze Reise verlief wunderbar. Keine Probleme und die Sitzplätze waren super ausgewählt. Man merkt die Berater bei knecht reisen kennen sich aus. Die persönliche Beratung ist bei knecht reisen ausgezeichnet. Auf unseren Reisen klappt immer alles tadellos. Wir sind sehr zufrieden.
FC Bayern München - SV Werder Bremen mit knecht reisen
Tanja K. aus Oetwil am See
Es war alles toll. Unsere ganze Familie war begeistert vom Spiel und der ganzen Reise. Wir hatten ein zentrales und schönes Hotel, das Spiel war der Hammer und die Stadt hat uns auch gefallen. Die Berater bei knecht reisen sind sehr freundlich und kompetent. Der Service ist wirklich sehr zuvorkommend.