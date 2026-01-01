Premier League Reise Claudia Z. aus Rümlang

Das Spiel war natürlich das Highlight an unserer Reise mit knecht sportreisen. Wir hatten super gute Plätze, dafür waren wir sehr dankbar- einfach mega! Wir wurden super betreut und waren mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden. Die Reise wurde auf unsere Wünsche abgestimmt und uns hat alles an der Reise gefallen. Wir buchen wieder.