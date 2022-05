Stille des Nordens ab Kiruna

1 . Tag Flug Zürich–Kiruna, Kiruna–Björkliden, 120 km Mietwagenübernahme und Fahrt zum ca. 1.5 h entfernt liegenden Björkliden. Die Fahrt dem Torneträsksee entlang ist beeindruckend schön!

2 . Tag Björkliden–Mortsund, 360 km Der berühmten «Eisenerzbahnroute» entlang fahren Sie über die Hochebene mit herrlichen Aussichten zur Inselgruppe der Lofoten, wo Sie 2 Nächte in einem komfortablen Rorbu direkt am Meer mit prächtiger Aussicht verbringen.

3 . Tag Lofoten Entdecken Sie das Inselparadies der Lofoten mit den zahlreichen, pittoresken Fischerdörfern, welche sich wie Perlen an einer Kette an die Südküste schmiegen. Wanderfreunden wird in den imposanten Berg- und Küstenlandschaften das Herz höher schlagen!

4 . Tag Mortsund–Andenes, 260 km & kurze Fähre Vorbei an traumhaft schönen Sandstränden nach Andenes. Unterwegs empfehlen wir Ihnen einen Halt beim Hurtigrutenmuseum in Stokmarknes.

5 . Tag Andenes/Walsafari Heute empfehlen wir Ihnen eine Walsafari oder eine Bootsfahrt zur Vogelinsel Bleiksøya. Sie liegt ca. 1 km vom Fischerdorf Bleik entfernt, hier brüten über 80000 Papageientaucherpaare.

6 . Tag Andenes–Hamn i Senja, Fähre & 12 km Mit der Fähre (voraussichtlich 17.05.–01.09., genaue Daten bei Druck noch nicht bekannt) gelangen Sie zur Inselperle Senja, wo Sie die Nacht an traumhaft schöner Lage am Meer verbringen.

7 . Tag Hamn i Senja–Tromsø, 130 km & Fähre 1 h Dicht der Westküste Senjas entlang in Richtung Norden. Das Panorama auf die eindrückliche Gebirgskette, auch «Gebiss des Teufels» genannt, ist einzigartig schön! Nach der Fährpassage nach Kvaløya sind es noch ca. 50 km nach Tromsø. (Auch diese Fähre verkehrt voraussichtlich vom 17.05.–01.09.)

8 . Tag Tromsø–Uløya, 215 km & kurze Fährpassage Die heutige Etappe führt dem Bals- und Lyngenfjord entlang zur kleinen Insel Uløya, wo Sie 2 Nächte an erhöhter Lage mit grandioser Aussicht verbringen.

9 . Tag Uløya Nach einem gemütlichen Frühstück empfehlen wir Ihnen eine Wanderung zum Bergsee.

10 . Tag Uløya–Alta, 190 km & kurze Fähre Zurück aufs Festland und weiter über das eindrückliche Kvænangsfjell in Richtung Alta. In der Umgebung von Alta können sehr schöne Wanderungen unternommen werden, so zum Beispiel zum Alta-Canyon. Aber auch das schön gelegene Museum mit den Felszeichnungen lohnt einen Besuch.

11 . Tag Alta–Honningsvåg/Nordkap, 210 km Die heutige Etappe führt Sie zum Nordkap! Unternehmen Sie eine kleine Wanderung und geniessen Sie den Ausblick aufs Nordkapp.

12 . Tag Honningsvåg–Inari, 350 km Durch das «Herz Lapplands» und das Land der Samen nach Inari. Unterwegs erwarten Sie fantastische Aussichten über die endlos weit erscheinende Tundra.

13 . Tag Inari Ruhetag in Inari am «heiligen» See mit schönen Ausflugsmöglichkeiten zu Land und auf dem See.

14 . Tag Inari–Kangos, 350 km Fahrt durch den Nationalpark Lemmenjoki nach Schwedisch Lappland, wo Sie die Nacht in einer der schönsten Lodges Skandinaviens verbringen.