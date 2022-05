Schweden im Winter – Reisetipps

In Schweden wird die Rechnung mit den Schwedischen Kronen beglichen. Der Wechselkurs des Schweizer Franken unterliegt jedoch enormen Schwankungen. Daher ist es empfehlenswert, die Kurse wenige Wochen vor der Abreise genau im Auge zu behalten und zu einem guten Zeitpunkt die Umwechslung durchzuführen. Mit einer App auf dem Smartphone, welche kostenlos angeboten wird, können Sie die Preise in Schweden sehr einfach und rasch in die gewünschte Währung umrechnen. So werden Sie mit Sicherheit ein Schnäppchen erzielen. Selbstverständlich können Sie in Schweden auch die offenen Rechnungen mit der Kreditkarte begleichen. In nahezu allen Restaurants, Tankstellen und in den Hotels werden die gängigen Kreditkarten gerne akzeptiert. Bargeldbehebungen sind in Schweden an den gekennzeichneten Geldautomaten ebenfalls kein grosses Problem.

Bargeldloses Bezahlen hat sich auch in Schweden etabliert. Dennoch empfiehlt es sich, auch immer etwas Bargeld in der jeweiligen Landeswährung dabei zu haben. In Schweden können Schweizer Franken natürlich problemlos in die Landeswährung umgewechselt werden. Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich einfach an unsere Reiseexperten.