Luleå Hotels

Luleå ist die Hauptstadt der nordöstlichsten schwedischen Provinz Norrbotten und liegt am nördlichen Ende des Bottnischen Meerbusens. Im 19. Jahrhundert wurde der Ort wegen reichen Eisenerzfunden in der Region zur regelrechten Boomstadt. Heute ist es eine entspannte Universitätsstadt mit hoher Lebensqualität und gleichzeitig ein bedeutsames High-Tech-Zentrum. Luleå verfügt über eine erstaunliche Anzahl erstklassiger Restaurants, die hervorragende skandinavische Küche auftischen. Vor der Stadt liegt eine funkelnde Bucht mit einem Yachthafen sowie ein verlockender Archipel mit Hunderten kleiner Inseln. 1649 wurde das Stadtzentrum des sinkenden Meeresspiegels wegen vom jetzigen Vorort Gammelstad neun Kilometer südöstlich an seinen heutigen Standort verlagert. Um religiösen Bedürfnissen der Bürger nachzukommen, wurde dort damals speziell ein Weiler aus roten Holzhütten gebaut. Kyrkstad (zu Deutsch Kirchendorf) heisst das kleine Dorf, das auf der UNESCO Welterbeliste geführt wird.