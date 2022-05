Schweden Aktivreisen im Winter

Ein Geräusch, welches Sie von Wintern in unseren Breitengraden schon länger nicht mehr kennen, begleitet Sie auf einer Schweden Winterreise überall: knirschender, staubtrockener Schnee unter Ihren Schuhen. Auf einer Mietwagenrundreise buchen wir Ihnen das Auto und Unterkünfte – und Sie geniessen das unbekümmerte Winterabenteuer. In Granö befindet sich Ihr Zimmer wie ein ‘Vogelnest’ hoch in einem Baum. Mitten in der Natur erwartet Sie beheizter Komfort und heimelige Atmosphäre. In der Umgebung dieses eigenwilligen Hotels können Sie an Winteraktivitäten wie Hundeschlittenfahrten, Langlauf oder auch Eisfischen auf den zugefrorenen Seen in der Region teilnehmen. Und für den Adrenalin Kick werden auch abenteuerliche Schneemobiltouren angeboten. Unsere Spezialisten informieren Sie gerne über Ihre Möglichkeiten für aktiv Ferien in Schweden.