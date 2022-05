Island Reisen mit Kindern

Wandern, Reiten oder mit dem Auto durch Island

Die berühmten Nordlichter kann man am wahrscheinlichsten auf einer Island Rundreise in der Zeit Mitte Oktober bis etwa Ende März beobachten. Die Hauptreisezeit ist allerdings bereits aufgrund der Witterung und der Temperaturen in der Zeit von Anfang Juni und Ende August und auch die Angebote im Bereich Tourismus konzentrieren sich auf diese Periode. Island nennt man auch die Feuerinsel. Das liegt zum einen an den zahlreichen heissen Quellen, den Geysiren und dem alles überstrahlenden Licht, das diese Insel ganz im Norden umgibt. Andererseits gibt es auf Island Vulkane und diese sind immer noch sehr aktiv. Wobei natürlich auf einer geführten Reise keinerlei Gefahr besteht. Eine Reise nach Island bringt uns ausserdem auf Gletscher und an verzauberte Seen, wie den Myvatn-See, der ganz im Norden des Landes im Bereich des Krafla Vulkansystems liegt und den man auf einer Tagesreise erkunden kann. In der direkten Nähe weiter östlich befindet sich ein Thermalbad, das man beispielsweise auf einer Mietwagenreise ebenfalls erkunden kann. Wer einmal in einem isländischen Thermalbad war, wird das auf keinen Fall so schnell wieder vergessen. Die Thermalbäder sind dabei nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch gesundheitlich sehr wohltuend.