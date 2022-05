Im Land der tausend Seen ab Helsinki

Übernahme des Mietwagens am Flughafen und Fahrt nach Porvoo. Die pittoreske Altstadt von Porvoo lädt zu einem Besuch ein. Unterkunft in einem Gutshaus bei Porvoo.

Porvoo–Savonlinna, 360 km

In Kotka am Meer ist das «Maretarium» mit Aquarien und Ausstellungen interessant, in Lappeenranta der Passagierhafen und das Kasernenareal mit Museen und Kunsthandwerk. Unterkunft in der Nähe von Savonlinna.