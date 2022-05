Havsvidden

Eine einzigartige Lage mit Sicht auf das off ene Meer, moderne Architektur und der Service im Hotel nebenan sind die Vorteile dieser Ferienhäuser auf den Ålandinseln. Sie befi nden sich an einsamer Lage auf Granitklippen in Geta, ca. 40 km von Mariehamn entfernt. Hier können Sie die Ruhe geniessen oder auf Ausfl ügen die idyllische Landschaft der Inselgruppe zwischen Schweden und Finnland entdecken. Die alleinstehenden Häuser sind ca. 60–130 m² gross mit Wohnraum, off ener Küche, 2–3 Schlafzimmern, Terrasse, Sauna, Dusche, WC, einige mit Whirlpool. Die Einrichtung variiert je nach Haus. Gemeinsame Badebucht. Hotel mit Restaurant sowie Saunahaus mit Innenpool befi nden sich nebenan.