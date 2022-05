Entspannt aktive Tage am Saimaa-See ab Helsinki

Rückflug in die Schweiz

Heute heisst es schweren Herzens Abschied nehmen. Nach dem Frühstück erfolgt die individuelle Fahrt mit Ihrem Mietwagen zum Flughafen von Joensuu (Fahrtzeit ca. 2 h) und der Heimflug via Helsinki nach Zürich.



Im Paket enthaltene Leistungen/Aktivitäten:

3-Gang-Abendessen: Geniessen Sie ein traditionelles 3-Gang-Abendessen, welches mit den feinsten Zutaten der regionalen Anbieter liebevoll zubereitet wird. Im gemütlichen Restaurant lernen Sie Finnland und besonders die Saimaa-See Region kulinarisch kennen.



Stand-Up-Paddle Kurs (SUP-Boarding): Erlernen Sie diese Trend-Sportart auf einem stabilen Surfbrett und ausgerüstet mit einem Paddel. Nach kurzer Zeit werden Sie Spass daran haben, die Region aus einer etwas anderen Perspektive zu erkunden.



Bootstour in den Linnansaari-Nationalpark mit kurzer Wanderung: Mit einem traditionellen Holzboot geht es durch die Inselwelt des Saimaa-Sees zur Insel Linnansaari, auf der sich ein Teil des gleichnamigen Nationalparks befindet. Dort angekommen, unternehmen Sie eine kurze Wanderung zum Aussichtspunkt, bevor es per Boot wieder zurück zum Feriendorf geht.



Saimaa-Ringelrobben-Safari: Begeben Sie sich auf die Suche nach den sagenumwobenen Saimaa-Ringelrobben. Nur noch wenige hundert Exemplare leben im Gebiet des Linnansaari-Nationalparks. In den Sommermonaten kann man sie mit etwas Glück auf den Felsen beim sonnen sehen. Im Frühsommer sogar mit ihren Jungtieren, im Spätsommer und Herbst tauchen sie auf, um neugierig aus dem Wasser zu spähen. Während der landschaftlich schönen Fahrt sehen Sie zudem Seeadler und ihre Nester.



Ein Eintritt in das Lake-SPA: Das beste SPA der Region, wenn nicht sogar ganz Finnlands wartet auf Sie. Geniessen Sie entspannende Stunden im Erlebnis-Bad. Ein Indoor-Pool mit Sprudeldüsen und einer Grotte, sowie ein Whirlpool, zwei Aussenpools, Strand und Zugang zum See, mehrere Saunen und Erlebnisduschen sowie eine SPA-Bar und ein Ruheraum warten auf Sie.





Im Preis inbegriffen:

– Linienflug Zürich–Helsinki & Kuopio–Helsinki–Zürich mit Finnair in O-Klasse

– Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 58.–)

– 2 Übernachtungen in Helsinki in einem guten Mittelklasshotel an zentraler Lage, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück

– Mietwagen für 6 Tage von Europcar, bei 2 Personen Kategorie B1 (VW Golf od. ähnlich), ab 3 Personen Kategorie L (VW Golf Kombi od. ähnlich)

– 5 Nächte Aufenthalt im Feriendorf in der gewählten Kategorie inkl. Frühstück (Hotelzimmer mit Dusche/WC oder Blockhaus mit 2 Schlafzimmern, Wohnküche, Badezimmer, 2 WCs, Sauna)

– Im Paket: 3 Aktivitäten gemäss Ausschreibung, Führungen jeweils auf Englisch, 1x Eintritt in das Lake-SPA, 1x 3-Gang-Menü Abendessen

– Reisedokumentation



Nicht im Preis inbegriffen:

– Mietauto: Einweggebühr EUR 149

– Transfers in Helsinki

– Annullierungskosten-Versicherung