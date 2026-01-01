Knecht Reisegruppe Gütesiegel
moldawienreisen
hero background

Rundreisen Moldawien vom Spezialisten

Reisen in Südosteuropa

Die junge Republik Moldawien ist eines der wenigen europäischen Länder, das noch nicht touristisch erschlossen ist. Das ist angesichts der bewegten und oft kriegsgebeutelten Geschichte nicht so verwunderlich, aber eine Reise in die für viele sehr fremde und unbekannte Republik Moldawien lohnt sich. Das Land ist reich an Kultur, Geschichte und Natur.

Icon map7 Tage
Das Beste von Moldawien
Preis auf Anfrage
ab/bis Chisinau
Highlights: imposante Kulturdenkmäler, Hauptstadt Chisinau, Riesige Weinkeller, imposante Klöser
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map6 Tage
Ein Land voller Überraschungen
Preis auf Anfrage
ab/bis Chisinau
Highlights:
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map5 Tage
Moldawiens Hauptstadt, Transnistrien und Gaugasien
Preis auf Anfrage
ab/bis Chisinau
Highlights:
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Moldawien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren