Rundreisen Moldawien vom Spezialisten
Reisen in Südosteuropa
Das Beste von Moldawien
Preis auf Anfrage
ab/bis Chisinau
Highlights: imposante Kulturdenkmäler, Hauptstadt Chisinau, Riesige Weinkeller, imposante Klöser
7 Tage / 6 Nächte
Moldawiens Hauptstadt, Transnistrien und Gaugasien
Preis auf Anfrage
ab/bis Chisinau
Highlights:
5 Tage / 4 Nächte
Spezialisten-Team
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