Die moldawische Hauptstadt Chisinau wurde 1940 von einem Erdbeben und anschliessend von den Kriegshandlungen des Zweiten Weltkrieges stark zerstört. Der Wiederaufbau fand im Stile des Sozialistischen Klassizismus statt. Heute bietet das Stadtbild eine spannende Mischung aus historischen Gebäuden, Plattenbauten, breiten Boulevards und grünen Parks. Aber auch die Moderne hat in Form von gläsernen Hochhäusern Einzug gehalten.

Chisinau gilt als eine der grünsten Hauptstädte Europas: Ausgedehnte Parkanlagen und Seen laden zum Flanieren ein, während sich im Zentrum orthodoxe Kirchen, Museen, Cafés und lebhafte Märkte aneinanderreihen. Wer durch die Strassen schlendert, erlebt eine Stadt, die vom Massentourismus noch kaum berührt ist – authentisch, gastfreundlich und voller Kontraste. Damit eignet sich Chisinau ideal für neugierige Städtereisende und Entdecker, die ein weitgehend unbekanntes Stück Europa kennenlernen möchten.

Lohnend ist die Hauptstadt auch als Ausgangspunkt für Ausflüge ins Umland: Moldawien ist ein traditionsreiches Weinland, und rund um Chisinau warten weitläufige Weinkeller, stille Klöster und sanfte Hügellandschaften darauf, entdeckt zu werden. Als angenehmste Reisezeit gelten die Monate zwischen Frühling und Herbst, wenn das kontinentale Klima warme, sonnige Tage bringt. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Moldawien-Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammen.