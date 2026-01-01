Ein Land voller Überraschungen ab Chisinau

1 . Tag Chisinau Individuelle Anreise und Transfer zum Hotel. Anschliessend starten Sie mit einer ersten Stadtrundfahrt, wo Sie unter anderem entlang der Hauptstrasse Stefan cel Mare fahren und die Christi-Geburt-Kathedrale aus dem 19. Jahrhundert oder auch das Parlament sehen.

2 . Tag Höhenkloster und Wein Sie starten Ihren zweiten Tag in Moldawien mit dem Besuch des Curchi Klosters, einem der ältesten Klöster im Land. Die barocke Sommerkirche aus dem Jahr 1866 beeindruckt mit ihrer Kuppel auf 57 Metern Höhe. Weiter geht die Fahrt nach Orheiul Vechi, wo Sie ein weiteres Highlight, das Höhlenkloster, serwartet. Später erfahren Sie im Museum mehr zum traditionellen Leben der moldawischen Bauern im 19. Jahrhundert. Für das Mittagessen werden auch Sie verantwortlich sein. Zusammen mit einem Koch bereiten Sie ein traditionelles Gericht zu. Gestärkt geht Ihre Fahrt weiter nach Cricova. Die unterirdischen Galerien Cricovas erstrecken sich auf über 70 Strassen auf einer Fläche von mehr als 50 Hektaren. Sie haben die Möglichkeit, durch die unterirdischen Galerien zu schlendern und selbstverständlich auch Wein zu degustieren, bevor Sie wieder zurück nach Chisinau fahren. (F, M)

3 . Tag Transnistrien Im Osten liegt die Republik Transnistrien. Rein völkerrechtlich gehört die Region noch zu Moldawien, de facto handelt es sich aber um ein eigenständiges Land. Unterwegs besuchen Sie den kriegsgeschichtlichen Memoral-Komplex zum Andenken an die Opfer in der Schlacht um Chisinau und die Festung von Tighina. Später lernen Sie die Hauptstadt der Republik, Tiraspol, kennen. Auf Ihrer Rundfahrt werden Sie sich zurück in der UdSSR glauben, seien Sie gespannt auf die Stadt. Nach dem Mittagessen besuchen Sie die Weinkellerei und Destillerie KVINT. Die Destillerie ist der Inbegriff für Weinbrände aus der ehemaligen UdSSR. Nach Ihrer Führung haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, die edlen Tropfen zu degustieren. Später Rückfahrt nach Chisinau. (F, M)

4 . Tag Honigsüss Sie fahren nach Răciula, wo Sie in ein honigsüsses Bienenreich eintauchen. In der Casa Mierii (Honighaus) erfahren Sie viel über die Geheimnisse der Bienenfamilien. Anschliessend fahren Sie weiter nach Palanca. Hier werden Sie die moldauischen Sitten und Bräuche kennenlernen und auch Ihr Mittagessen im Handwerkerzentrum Casa Parinteasca (das elterliche Haus) einnehmen - regional, traditionell und hausgemacht. Auf dem Rückweg nach Chisinau stoppen Sie bei der Weinkellerei Milestii Mici, laut Guinessbuch der Rekorde der grössten unterirdischen Weinlagerstätte der Welt.200 Kilometer asphaltierte Strassen führen zu einem Arsenal von mehreren Millionen Weinflaschen – mitunter die besten Weine Moldawiens. Nach Ihrer Besichtigung mit Degustation fahren Sie zurück nach Chisinau. (F, M)

5 . Tag Gaugasien Heute fahren Sie in die autonome Republik Gaugasien. Die Bevölkerung ist mehrheitlich turksprachig. Sie besuchen die Hauptstadt Comrat und lernen in einem Museum die gaugasische Kultur näher kennen. In einem lokalen Restaurant haben Sie die Möglichkeit, die hiesige Küche zu probieren. Bevor Sie zurück nach Chisinau fahren, besuchen Sie in Besalma das Museum für Geschichte und Ethnographie. Es wurde 1966 vom Lehrer und Künstler Dimitrij Kara-Coban gegründet und informiert in sechs Räumen über die Bräuche des kleinen Volkes. (F, M)

6 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz. (F)