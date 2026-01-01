Das Beste von Moldawien ab Chisinau

1 . Tag Chisinau Individuelle Anreise und Transfer zum Hotel. Anschliessend Zeit zur freien Verfügung.

2 . Tag Die Hauptstadt und der Wein Am Morgen tauchen Sie weiter in Moldawiens Hauptstadt ein. Auf Ihrer Stadtrundfahrt sehen Sie unter anderem die Hauptstraße Stefan cel Mare mit dem gleichnamigen Park, die Mazarachi-Kirche, das architektonische Wahrzeichen «Tor von Chisinau», den Bahnhof, das Wasserschloss sowie das Nationalmuseum für Ethnographie und Naturgeschichte. Nach einem landestypischen Mittagessen fahren Sie zur Weinkellerei Milestii Mici, laut Guinessbuch der Rekorde der grössten unterirdischen Weinlagerstätte der Welt. 200 Kilometer asphaltierte Strassen führen zu einem Arsenal von mehreren Millionen Weinflaschen – mitunter die besten Weine Moldawiens. Nach Ihrer Besichtigung mit Degustation fahren Sie zurück nach Chisinau. (F, M)

3 . Tag Transnistrien Im Osten liegt die Republik Transnistrien. Rein völkerrechtlich gehört die Region zu Moldawien, de facto handelt es sich um ein eigenständiges Land. Auf Ihrem Weg in die Hauptstadt der Republik, Tiraspol, stoppen Sie beim Noul Neamt Kloster. Das Herzstück des Klosters bildet der Glockenturm über fünf Etagen. Mit 70 Metern ist es der höchste Glockenturm in Moldawien. Später auf Ihrer Rundfahrt durch Tiraspol werden Sie sich zurück in der UdSSR glauben – seien Sie gespannt. Nach dem Mittagessen fahren Sie zurück nach Chisinau. Unterwegs besuchen Sie die Festung Tighina, eine gut erhaltene mittelalterliche Anlage am Ufer des Dnister-Flusses. Die im 16. Jahrhundert ausgebaute Festung spielte eine bedeutende Rolle in der Verteidigung der Region und beeindruckt bis heute mit ihrer imposanten Architektur. (F, M)

4 . Tag Höhlenkloster und Cricova Sie starten Ihren Tag mit dem Besuch des Curchi Klosters, einem der ältesten Klöster im Land. Die barocke Sommerkirche aus dem Jahr 1866 beeindruckt mit ihrer Kuppel auf 57 Metern Höhe. Weiter geht die Fahrt nach Orheiul Vechi, wo Sie ein weiteres Highlight, das Höhlenkloster, erwartet. Später erfahren Sie im Museum mehr zum traditionellen Leben der moldawischen Bauern im 19. Jahrhundert. Mittagessen in einem Lokal mit traditionellen Gerichten. Gestärkt geht Ihre Fahrt weiter nach Cricova. Die unterirdischen Galerien Cricovas erstrecken sich auf über 70 Strassen und auf einer Fläche von über 50 Hektaren. Sie haben die Möglichkeit, durch die unterirdischen Galerien zu schlendern und selbstverständlich auch Wein zu degustieren, bevor Sie wieder zurück nach Chisinau fahren. (F, M)

5 . Tag Moldawiens Norden Heute fahren Sie knapp 3 Stunden in Richtung Norden nach Soroca. Auf Ihrer Erkundungstour werden Sie unter anderem die Festung und die Villen im Roma-Viertel sehen. Nach dem Mittagessen besuchen Sie die Luanarea Recunostintei (Kerze der Dankbarkeit). Das 30 Meter hohe turmartige Denkmal soll jenen Personen gedenken, die sich um die Kultur Moldawiens verdient gemacht haben. (F, M)

6 . Tag Gaugasien Heute fahren Sie in die autonome Republik Gaugasien. Die Bevölkerung ist mehrheitlich turksprachig. Sie besuchen die Hauptstadt Comrat und lernen in einem Museum die gaugasische Kultur näher kennen. In einem lokalen Restaurant haben Sie die Möglichkeit, die hiesige Küche zu probieren. Bevor Sie zurück nach Chisinau fahren, besuchen Sie in Besalma das Museum für Geschichte und Ethnographie. Es wurde 1966 vom Lehrer und Künstler Dimitrij Kara-Coban gegründet und informiert in sechs Räumen über die Bräuche des kleinen Volkes. (F, M)

7 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz. (F)