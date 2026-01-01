Als Spezialist für massgeschneiderte Reisen sind wir bestrebt, unseren Service und die Qualität laufend zu verbessern. Deshalb sind uns die Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden sehr wichtig – gerade bei einer noch wenig bereisten Destination wie Moldawien. An dieser Stelle veröffentlichen wir Feedbacks von Gästen, die mit uns unterwegs waren, mit ihren persönlichen Eindrücken aus Chisinau, den Weinregionen und dem Umland. Waren Sie selbst mit uns in Moldawien unterwegs? Dann freuen wir uns, wenn Sie Ihre Erlebnisse und Fotos mit uns teilen.