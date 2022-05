The Oberoi Beach Resort Mauritius

Das kleine, exklusive Resorthotel besteht aus freistehenden Villen (davon 18 mit privatem Pool, 4,5 x 8 m gross) und Luxury Pavilions in kleinen Einheiten (jeweils 3 - 4 Zimmer in einer Einheit), Empfangspavillon, Open-Air-Gourmet-Restaurant «On The Rocks», Poolrestaurant, Bar, zwei Süsswasserpools, Spa und Wellnessbereich, Coiffeur, eine Boutique, Konferenzräume, Business-Center, Bibliothek, WiFi kostenfrei.