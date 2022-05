Shanti Maurice Resort & Spa

Beschreibung

Einleitung Alle Suiten und Villen haben traumhaften Meerblick. Das Shanti Maurice bietet seinen Gästen ein umfangreiches kulinarisches Dine-Around Konzept und eine grosse Auswahl an herausragenden Restaurants. Das Hauptrestaurant „STARS“ beheimatet die „Aquacasia“-Küche, welche kulinarische Juwelen aus den verschiedenen Regionen des Indischen Ozeans vereint. Neben abwechslungsreichen Buffets können die Gäste auf herausragende indische und asiatische Delikatessen, sowie auf ausgewogene Wellness & Ayurveda Menüs zugreifen. Fantastische Sushi Kreationen werden frisch direkt vor den Gästen in der „Asian Lounge“ zubereitet. Im „La Kaze Mama“ inmitten des resorteigenen Kräutergartens werden traditionelle mauritische Buffets nach Grossmutters Geheimrezepten serviert. Das authentische Shabby Chic „Rum Shed Bar & Grill Restaurant“ bietet Grillspezialitäten, sowie die grösste Rum-Auswahl von Mauritius mit über 250 Sorten aus 36 Ländern an. Das „Private Fish Shack Experience“, sowie das „STARS - Feet in the Sand“ bieten frischen Fisch und Meeresfrüchte direkt am Strand. Bar, Bibliothek, Boutique, Fitnesscenter, Spa- und Wellnessbereich, 3 Pools (beheizt), 1 Jacuzzi, Open-Air Kino, Ankunfts- und Abreiselounge.

Angebot Entspannung pur verspricht das preisgekrönte Shanti Spa, eines der grössten im Ind. Ozean auf einer Fläche von 7500 m2 mit 25 Behandlungsräumen. Eingebettet in tropische Gärten, durchzogen von einem romantischen Flusslauf, in deren Zentrum Tee Pavillons stehen. Ein professionelles Team aus Ayurvedaärzten und Therapeuten gehen individuell auf die Wünsche jedes einzelnen Gastes ein. Ganzheitliche Anwendungen und Wellness Pakete sorgen dafür Körper, Seele und Geist wieder in Einklang zu bringen. Eine vielfältige Wellness Küche bietet neben ausgewogenen Ayurveda Dosha Menüs, zielführende Detox,- Entschlackungs- und Diätprogramme.

Zimmer Im Shanti Maurice wird Authentizität grossgeschrieben, was sich auch in der Einrichtung der Zimmer wiederspiegelt. 44 Junior Suiten (65 - 72 m2) in einzelnen Villa-Bauten (jeweils 4 Suiten pro Villa; 2 im Parterre und 2 im oberen Stock) unterteilt in Ocean View, Lagoonview, Oceanfront und Beachfront (in erster Strandreihe). Alle verfügen über ein grosszügiges Bad, Dusche, WC, Frisiertisch, separate Aussendusche (nur im Parterre), Ankleideraum, LCD-Flachbildfernseher mit Entertainment System inkl. Yoga Sender, Yoga Matten, High-Speed WiFi, Minibar, Espresso Maschine, Kaffee- & Teezubereiter, Safe, Klimaanlage, Deckenventilator, grosser Balkon oder Terrasse mit Meersicht. Die Beachfront Suiten haben direkt vor der Terrasse reservierte Sonnenliegen mit Kiosk für maximalen Luxus. 8 Oceanview Pool Villen (250 m2) sind grösser und verfügen über einen eigenen Garten mit einem Esspavillon, eine überdachte Veranda und einen privaten Pool (beheizt) mit integriertem Jacuzzi, einer Aussendusche sowie Meerblick. 5 Beachfront Suite Pool Villen (375 m2) sind gleich ausgestattet wie die Oceanview Pool Villen, verfügen aber zusätzlich über einen Wohnbereich und direkten Strandzugang. Der private Pool hat eine Grösse von 54 m2 und ist beheizt. Oceanview Double Suite Pool Villen und die Oceanfront Double Suite Pool Villa (675 m2) verfügen über 2 Schlafzimmer mit eigenem Bad sowie einen grösseren Pool (beheizt). Die Shanti Villa (1000 m2) mit 3 Schlafzimmern (1 Twin Bed Schlafzimmer für Kinder), 140 m2 grosser Pool (beheizt) mit integriertem Jacuzzi und einem eigenen privaten Garten bietet Komfort für höchste Ansprüche. Alle Gäste der Junior Suiten Beachfront und Villen haben kostenfrei Zugang zur Club Lounge mit Snacks und Getränken von 06:30 - 22:30 Uhr plus diverser Ermässigungen.

Gratis-Sport 365-Tage-Yoga-Retreat mit bis zu 3 Yoga- & Meditations Gruppenkursen pro Tag kostenfrei, Tennis (Privatstunden gegen Gebühr), Fitnesscenter (Personal Trainer gegen Gebühr), Kajaks, Schnorcheln, Tretboote, Stand-Up Paddle, 9-Loch Putting Green, sowie unlimitierte Greenfees auf dem 18-Loch ≪Avalon Golf & Country Golfplatz≫ (ca. 25 – 30 Fahrminuten vom Hotel entfernt, Transfer ab/bis Hotel, Golfcart und Bälle inbegriffen.

Sport gegen Gebühr Hochseefischen, Kitesurfen, Wellenreiten, Tauchen, Wasserski und Golf in Bel Ombre (ca. 10 Fahrminuten entfernt).