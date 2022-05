Shangri-La Le Touessrok Mauritius

Auf der Hotelinsel Frangipani gelegenes CHI, The Spa mit 8 Behandlungsräumen. Angeboten werden Massagen, Gesichts- und Körpertherapien, Hydrotherapien, ayurvedische und holistische Behandlungen, Körperpackungen, Coiffeur, Schönheitssalon, Maniküre, Pediküre. Fitnesscenter.

Die grosszügigen Deluxe Coral Ocean View/Beach Access Zimmer (ehemlige Junior Suiten, 54 – 56 m2) sind sehr modern und luxuriös eingerichtet. Sie verfügen über eine Sitzecke, Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, LCD-Fernseher, Internet/WiFi kostenfrei, Telefon, Minibar, Nespressomaschine, geräumiger Ankleidebereich, Safe sowie Terrasse oder Balkon. Die Juniorsuiten Hibiscus (65 – 70 m2) sind grösser und exklusiver ausgestattet. Die Junior Suiten Frangipani Club (Ocean View oder Beach Access) verfügen über eine freistehende Badewanne und liegen auf der Insel Frangipani. Zusatzleistungen in der Kat. Frangipani: eine Flasche Sekt bei Ankunft, Minibar kostenfrei, Frühstück zusätzlich im Restaurant Republik Beach Club & Grill, gratis Cocktails am Abend. Die Frangipani One-Bedroom Suiten (126 m2) verfügen über ein separates, grosses Wohnzimmer. Eine grosse Shangri-La One Bedroom Suite (320 m2) bietet Komfort für höchste Ansprüche.