Royal Palm Beachcomber Luxury

Die Suiten liegen entlang des feinsandigen Sandstrandes in einer herrlichen Gartenanlage. Grosszügige Rezeption, ausgezeichnetes à la carte Restaurant La Goelette, Strandrestaurant, italienisches à la carte Restaurant «La Brezza», Bars, verschiedene Boutiquen, zwei Süsswasserpools mit Sonnenterrasse, grosszügiger Spa- und Wellnessbereich, Coiffeur, Business- Center.

Exquisite und sehr grosszügige – Junior Suiten (60 m2) - Ocean Suiten (125 m2) - Tropical Suiten (85 m2) – Palm Suiten (105 - 140 m2) sowie 6 Signature Suiten: Ambre Island Suite (ex Penthouse, 195 m2), Crystal Rock/Gunner's Coin/Gabriel Island (ex Presidential Suite, 260 m2) sowie 2 Romance Suiten (ex Senior Suite mit Zusatzleistungen). Alle Suiten verfügen über Bad, separate Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Walk-in-Garderobe, Minibar, Safe, TV, DVD/ CD-Player, WiFi kostenfrei, Balkon oder Terrasse mit Meerblick (bedingt durch die dichte Vegetation teilweise etwas eingeschränkt). Detaillierte Beschreibung der Suiten auf Anfrage.