One&Only Le Saint Géran

Das Hotel liegt auf einer privaten Halbinsel, inmitten eines wunderschönen Gartens mit tausenden von Kokospalmen, direkt am weissen Sandstrand. Die Zimmer und Suiten befinden sich in mehreren einstöckigen Flügeln sowie eine Villa One für höchste Ansprüche. Eindrückliches Hauptgebäude mit grosser Lounge, Boutiquen und Bibliothek. Hauptrestaurant «La Terrasse», à la carte Restaurants «Tapasake» (Pan-asian) und das Steak Restaurant «Prime», Strandrestaurant «La Pointe», Café/Bäckerei, Poolbar, Bar, grosser Süsswasserpool, Spa- und Wellnessbereich. WiFi kostenfrei.

48 Lagoon Zimmer (im Parterre oder 1. Stock), 12 Ocean Balkon Zimmer im 1. Stock, 6 Ocean Zimmer im Parterre, 30 Beachfront Balkon Zimmer im 1. Stock und 12 Beachfront Zimmer im Parterre (jeweils 65 m2) sind luxuriös, hell und elegant eingerichtet. Alle Zimmer verfügen über ein ausziehbares Sofa, Marmorbad mit separatem Bad und Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Deckenventilator, Multimedia-Unterhaltungssystem mit Satelliten-TV, Internetzugang über Flachbildfernseher, WiFi kostenfrei, Espresso-Maschine, Telefon, Minibar, Safe, Terrasse oder Balkon mit Blick aufs Meer oder die Lagune. 4 Beachfront Balkon Junior Suiten (im 1. Stock, 110 m2) und 4 Beachfront Junior Suiten ebenerdig mit einer grosszügigen Holzterrasse (130 m2), 4 Ocean Balkon Suiten und 3 Beachfront Balkon Suiten im oberen Stock (130 m2) verfügen zusätzlich über ein separates, grosses Wohnzimmer. Die Ocean und Beachfront Suiten (150 m2) im Parterre mit grosser Terrasse verfügen ebenfalls über ein separates Wohnzimmer. 2- und 3-Schlafzimmer Suiten bieten noch mehr Platz. Die 622 m2 grosse Villa One mit zwei separaten Schlafzimmern und privatem Pool liegt direkt am Strand und bietet allen erdenklichen Komfort für höchste Ansprüche. In den Suiten und Villa One 24-Stunden-Butlerservice.