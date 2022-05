Maradiva Villas Resort & Spa

Luxuriöse Villen mit privatem Pool, in Halbkreisen im grossen Garten angelegt, Hauptgebäude mit Rezeption, drei Restaurants von mediterraner über lokale Küche bis hin zu indischen und asiatischen Köstlichkeiten und drei weitere Restaurants im Sands Suites Resort & Spa, Breakers Bar, Infinity Pool (Mai - Oktober beheizt), Boutique, Maradiva Spa, Schönheitssalon, Bibliothek.

46 Luxury Suite Pool Villen (163 m2) mit grosszügigem zum Pool offenem Wohnbereich, Schlafzimmer mit Klimaanlage, spezielle Hermes by Dedar Tapete, Flachbild- Plasmafernseher, DVD/CD-Player auf Anfrage, BOSE Soundbar, WiFi kostenfrei, Kaffee- und Teekocher, Minibar, Safe, grosszügiges Badezimmer mit Dusche (mit Hermes Produkten), Bad, WC und separater Aussendusche (mit Zugang vom Garten), begehbarer Kleiderschrank, kleiner, privater Pool. 11 Beachfront Luxury Suite Pool Villen mit Strandzugang. 6 noch grössere und komfortabler eingerichtete Exclusive Suite Pool Villen (220 m2) mit Verbindungstür zu jeweils einer Beachfront Luxury Suite Villa, in Strandnähe gelegen. Zwei noch grosszügigere Presidential Suite Pool Villen (345 m2), die keine Wünsche offen lassen.



Mit 24-Stunden-Butlerservice (auf Wunsch) in allen Kategorien.