LUX* Belle Mare

Die Suiten sind verteilt in mehreren dreistöckigen Gebäudetrakten, welche in Halbkreisform um das riesige, 2000 m2 grosse Süsswasserschwimmbad und den tropischen Garten angelegt sind. Moderne Architektur mit hellen und lichtdurchfluteten Zimmern. Hauptrestaurant, 2 à la carte Restaurants, ein Strandrestaurant, Bar, Café LUX* Lounge, verschiedene Boutiquen, Spa- und LUX* Me Wellnessbereich, Coiffeur, Konferenzraum, WiFi kostenfrei, Phone Home (Telefonzelle von der umsonst nach Hause aufs Festnetz telefoniert werden kann.)