Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa

98 Juniorsuiten im Erdgeschoss, 1. oder 2. Stock, 65 m2 gross und elegant eingerichtet mit grossem Badezimmer mit Bad und separater Dusche, WC, Ankleidebereich, Minibar, Safe, Bügelbrett und Bügeleisen, Tee- und Kaffeekocher, Telefon, WiFi kostenfrei, TV, Radio, Haarfön, grosser, gedeckter Balkon bzw. Terrasse mit Blick aufs Meer (teilweise durch Vegetation eingeschränkt). Die Juniorsuiten Beach liegen direkt am Strand. Die 18 Seniorsuiten (115 m2) sind noch komfortabler ausgestattet und verfügen über ein separates Wohnzimmer, iPod-Station, Nespresso-Maschine und eine grosse Veranda/Balkon und liegen direkt am Strand. 2 Bedroom Family Suiten, bestehend aus 2 Juniorsuiten, und 2 Bedroom Luxury Family Suiten, bestehend aus 1 Beach Seniorsuite und 1 Juniorsuite Beach, bieten für Gäste mit Kindern ein exklusives Raumangebot.



Der Hotelbereich "Dinarobin for 2" (Zen Suiten) ist exklusiv nur für Erwachsene reserviert. Inklusive Zugang zum reservierten Strandabschnitt "Zen Beach".



Drei luxuriöse Dinarobin Villen (350 - 400 m2) mit 4 Schlafzimmern, 3 Badezimmern, modernem Wohnbereich, Küche, grosszügigem Aussenbereich mit privatem Pool (geheizt) liegen direkt am Strand, lassen keine Wünsche offen und bieten viel Privatsphäre.