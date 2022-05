Constance Prince Maurice

Die Suiten und Villen befinden sich in ein- und zweistöckigen Gebäuden, welche auf beiden Seiten des Hauptgebäudes im riesigen, tropischen Garten angeordnet sind. Das Hotel verfügt über 2 à la carte Gourmet-Restaurants, Asian Restaurant in der Laguna Bar, 3 Bars, Weinkeller, Coiffeur, Boutiquen, Hauptpool mit Unterwassermusik sowie ein zweiter beheizbarer Pool, nahe der Junior Suiten, Spa- und Wellnessbereich sowie Business-Center und Bibliothek.

64 Junior Suiten (70 m2), äusserst geschmackvoll und elegant, unter Verwendung natürlicher Materialien eingerichtet, verfügen über ein Bad mit separater Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Minibar, Telefon, Nespresso-Maschine, Apple Mac Mini Entertainmentsystem, Satelliten- TV (LCD-Flachbildschirm), WiFi kostenfrei, Bademantel, Balkon oder Terrasse mit Blick auf den tropischen Garten oder zur Meerseite gelegen. Acht dieser Junior Suiten sind auf Pfählen über der Lagune gebaut (Junior Suite Stilts) und 8 Junior Suiten Beachfront liegen direkt am Strand.



12 Family Suiten (86 m2) sind in den Gebäuden der Junior Suiten untergebracht, mit einem Schlafzimmer, Badezimmer, Sitzecke sowie einem Kinderzimmer mit Etagenbett und Badezimmer (für max. 2 Kinder unter 12 Jahren) zur Verfügung. 10 befinden sich im tropischen Garten, zwei direkt am Strand (kann bei Buchung nicht garantiert werden), jeweils im Parterre und im 1. Stock.



12 freistehende Villen (130 m2) verfügen über einen zusätzlichen grosszügigen Wohnraum, separate Dusche/Gäste WC und einen privaten beheizbaren Pool, direkt am Strand gelegen. Drei der Villen liegen wunderschön auf Stelzen über die Lagune gebaut (ohne Pool).



Die Princely Villa (350 m2) bestehend aus zwei Junior Suiten und einer Villa mit zwei privaten, beheizbaren Pools wird höchsten Ansprüchen gerecht.