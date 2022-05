Auf Mauritius verfügt das Constance Belle Mare Plage über gleich zwei grandiose Golfplätze. Vor einer einzigartigen Tropenkulisse runden der perfekte Service, das komfortable Ambiente und die kulinarische Vielfalt den Luxusurlaub im Indischen Ozean ab.



Golf Dreams Mauritius Constance Belle Mare Plage Pool Bar AbendDer traumhafte Sandstrand des Golfhotel Constance Belle Mare Plage erstreckt sich über zwei Kilometer, eingebettet in einen tropischen Garten. Direkt vor der Küste liegt ein Riff wie ein natürlicher Schutzwall, das kristallklare Wasser zieht Taucher und Schnorchler magisch an. Dieses herrliche Fleckchen Erde, im Nordosten von Mauritius gelegen, ist den Gästen des Luxus-Golfhotels Constance Belle Mare Plage vorbehalten. Golfreisen auf Mauritius bieten den ganz besonderen Komfort. Gegolft wird ebenfalls vor einzigartiger Kulisse auf den Plätzen Belle Mare Plage Legend & Links.



Golfhotel Constance Belle Mare Plage: Mit allen Sinnen geniessen

Wer seinen Urlaub hier verbringt, geniesst für die Zeit seines Aufenthalts alle erdenklichen Annehmlichkeiten. Die Zimmer im Holz- und Marmor-Design liegen zur Meerseite hin und sind elegant eingerichtet, die möblierten Terrassen oder Balkone laden zum Entspannen ein. Auch die Suiten bieten einen Blick aufs Meer, einige liegen sogar direkt am Strand. Absolute Privatsphäre garantieren dann die 20 Villen auf dem Gelände. Angefangen beim separaten Check-In und einem eigenen Eingang zum Villenbereich, arrangiert der Villa Master auf Wusch sogar Frühstück, Mittag- und Nachtessen in den vorübergehend eigenen vier Wänden. Die Leistungen und Einrichtungen des Hotels dürfen dabei selbstverständlich in vollem Umfang genutzt werden.



Das schliesst zum Beispiel einen Besuch im top ausgestatteten Spa-Bereich „Le Spa de Constance" ein. Für das Wellness-Programm stehen Sauna, Tauchbecken und Whirlpools bereit, Körperbehandlungen und Massagen verwöhnen alle Sinne. Eine wahre Oase der Erholung findet man im Shiseido Spa. In einem ruhigen und natürlichen Ambiente unter Palmen erhalten Gäste eine Behandlung nach der japanischen Qi-Methode, die den Energiefluss im Körper wieder in Einklang bringen soll.



Golfreisen am Indischen Ozean: Mauritius gleicht dem Paradies

Daneben gibt es zahlreiche Gelegenheiten, um im Traumurlaub aktiv zu werden. Zu den beliebtesten zählen ohne Zweifel Ausflüge auf oder in den angenehm warmen Indischen Ozean. Im Bootshaus findet man alles fürs Windsurfen, Wakeboarden und Wasserski fahren. Die makellose Schönheit der Unterwasserwelt erlebt man bei einem der Schnorchel-Ausflüge oder, falls man trockenen Fusses zurück an den Strand kommen möchte, auf einer Glasbodenboot-Tour.