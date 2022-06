Georgien Rundreisen

Das kleine Land im Südkaukasus befindet sich im Aufwind: Georgien hat eine dunkle Vergangenheit hinter sich gelassen und sich zum Geheimtipp entwickelt. Neugierige entdecken ein faszinierendes Land zwischen Ost und West am besten auf einer privat geführten Rundreise. Mit einer Privatreise haben Sie den Vorteil, dass Ihnen eine fachkundige Reiseleitung die vielen Höhepunkte des historisch bedeutsamen Landes näherbringt, während Ihr Chauffeur Sie zielgerichtet und in klimatisiertem Komfort zu den Etappenzielen bringt. Auf einer Georgien Reise besuchen Sie reiche geschichtliche Schätze wie einsame Klöster, Festungen, alte Städte und kleine Ortschaften auf dem Land. Neben der grossartigen Natur ist da aber auch die aufstrebende Hauptstadt Tiflis, die mit ihrem modernen Erscheinungsbild zuversichtlich in die Zukunft blickt. Versuchen Sie die schmackhafte georgische Küche, die in der Metropole in ihrer ganzen Vielfalt angeboten wird. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wenn auch Sie Georgien auf einer privaten Rundreise entdecken möchten. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen unverbindlichen Vorschlag für Ihre Georgien Rundreise.