Abenteuer Tuschetien ab Tiflis

1 . Tag Anreise Individuelle Anreise. Transfer zum Hotel und Übernachtung in Tiflis.

2 . Tag Tiflis Auf einem Spaziergang durch die Gassen von Tiflis lernen Sie deren Altstadt kennen. Von der Narikala Festung können Sie einen wunderbaren Ausblick über die georgische Hauptstadt geniessen. Besuch der Schatzkammer des Historischen Museums (Montag geschlossen). (F, M)

3 . Tag Kachetien Heute besuchen Sie mit Kachetien das bekannte Weinanbaugebiet Georgiens. Als Erstes besichtigen Sie das Nonnenkloster Bodbe. Anschliessend spazieren Sie durch die Stadt Signagi. In Gremi besuchen Sie die Burganlage sowie ein soziales Projekt. Übernachtung in Telavi. (F, M, A)

4 . Tag Tuschetien Auf einem abenteuerlichen Weg passieren Sie den Abano Pass (2'950 Meter) und fahren ins märchenhafte Tuschetien. Die Region beeindruckt mit ihren mittelalterlichen Türmen, wunderschönen Dörfern und einer einmaligen Bergflora. Übernachtung in Omalo. (F, M, A)

5 . Tag Shenako und Diklo Von Omalo machen Sie einen Ausflug ins Dorf Shenako. Von dort wandern Sie durch das Tal bis ins Dorf Diklo, wo nur wenige Familien im Sommer leben. (F, M, A) Wanderung 8 km, 410 m

6 . Tag Dartlo und Parsma Ihr heutiger Tagesausflug führt ins Dorf Dartlo, die Perle Tuschetiens. Ihre Wehrtürme und die Schieferhäuser mit den Holzbalkonen bilden ein richtiges architektonisches Ensemble. Sie wandern ins Dorf Parsma, wo Sie alte Piktogramme entdecken können. (F, M, A) Wanderung 18 km, 850 m

7 . Tag Alaverdi Kathedrale Sie fahren zurück nach Tiflis. Unterwegs besichtigen Sie die Alaverdi Kathedrale und geniessen ein Mittagessen in Telavi. (F, M)

8 . Tag Mzcheta Mit Mzcheta besuchen Sie das religiöse Zentrum Georgiens. Besichtigen Sie die Dschwari Kirche und die Swetizchoveli Kathedrale. Anschliessend fahren Sie entlang der georgischen Heerstrasse nach Stepantsminda. (F, A)

9 . Tag Gergeti Dreifaltigkeitskirche Am Vormittag unternehmen Sie eine Wanderung zur über dem Dorf gelegenen Gergeti Dreifaltigkeitskirche. Danach gehen Sie zum Gveleti Wasserfall, welcher wunderschön in einem Tal liegt. (F, A) Wanderung

Kirche: 7 km, 435 m, Wasserfall: 4 km, 300 m

10 . Tag Truso Tal Heute machen Sie eine Wanderung im Truso Tal. Geniessen Sie auf der Wanderung bis zum Dorf Ketrisi die einmalige Landschaft. (F, M, A) Wanderung 16 km, 400 m

11 . Tag Berg Tschauchebi Mit dem Auto fahren Sie durch das Sno Tal bis nach Dschuta. Von dort unternehmen Sie eine Wanderung zum Fusse des Berges Tschauchebi. Fahrt nach Gudauri. (F, M, A) Wanderung 9 km, 500 m

12 . Tag Chada Tal Sie machen eine besonders schöne Wanderung über bunte Wiesen und vorbei an mittelalterlichen Wehrtürmen. Nachdem Sie das Dorf Kvesheti erreicht haben, fahren Sie zurück nach Tiflis. (F, M, A) Wanderung 15 km, 100 m

13 . Tag Tiflis Der letzte Tag in Tiflis steht Ihnen zur freien Verfügung. Besuchen Sie beispielsweise die Sameba Dreifaltigkeitskirche oder fahren Sie mit der Zahnradbahn in die Höhe und geniessen Sie die schöne Aussicht. (F)

14 . Tag Weiter- oder Rückreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz.