Unbekanntes Gujarat ab Ahmedabad

Ahmedabad

Sie werden am Flughafen oder Bahnhof von Ahmedabad abgeholt und in Ihr Hotel begleitet. Am Nachmittag beginnen Sie damit, die unbekannten Schätze Gujarats zu erkunden. Sie besuchen den Hathee Singh Jain Tempel, die Sidi Sayed Mo­schee und den von Mahatma Gandhi gegründeten Sabar­mati Ashram. Als letzter Stopp des Tages steht der imposante Treppen­brunnen Adalaj auf dem Programm.